На Запоріжжі ЗСУ рознесли гаубиці, які ЗС РФ приготували для обстрілів Нікополя (відео)

Окупанти заховали гаубиці 2А18 Д-30 калібру 152-мм в лісосмузі на лівому берегу Дніпра, але їх помітила аеророзвідка і передала координати артилеристам.

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На окупованій частині Запорізької області російські окупанти не дорахувалися трьох гаубиць. Їх знищили артилеристи ЗСУ. Про це повідомив нардеп і волонтер Юрій Мисягін.

За його словами, російські вояки розмістили гаубиці в районі села Дніпровка.

"На лівому березі окупованої частини Запорізької області, в лісосмузі, що неподалік Дніпровки, було виявлено 3 російські гаубиці 2А18 Д-30 калібру 152-мм, з яких планували вести обстріли прибережних населених пунктів Нікопольського району. Дві були знищени разом з боєприпасами, які чудово розліталися в різні боки, а третя гаубиця була пошкоджена", — проінформував Мисягін.

На опублікованих кадрах видно, як російські гаубиці перетворюються на брухт і поповнюють статистику щоденного зведення Генштабу ЗСУ про знищену техніку окупантів.

Нагадаємо, що у Херсонській області артилеристи ЗСУ знищили техніку окупантів, з якої ті обстрілювали місто Херсон та населені пункти навколо обласного центру.

Також ЗСУ під час вдалого контрнаступу на Бахмутському напрямку на Донеччині звільнили від російських окупантів нові території. Сили оборони зайняли позиції на околиці Курдюмівки і відтіснили ЗС РФ у цьому районі за канал Сіверський Донець — Донбас.