Польща отримала перші HIMARS, які були замовлені ще у 2019 році (фото)

У Міноборони Польщі підкреслюють, що війна в Україні продемонструвала як важливість артилерії на полі битви, так і можливості РСЗВ HIMARS.

Польські Збройні сили отримали на озброєння перші 5 реактивні системи залпового вогню HIMARS. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Польщі у твітері.

"Сьогодні ми приймаємо пускові установки HIMARS до польської армії. Це озброєння, яке добре зарекомендувало себе в Україні. Перші машини отримають солдати 1-ї артилерійської бригади", — заявив міністр оборони Маріуш Блащак.

Маріуш Блащак заявив, що важливість артилерії показана на війні в Україні Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

Також повідомляється, що контракт на постачання 20 установок M142 HIMARS було підписано ще в лютому 2019 року. Повністю виконати замовлення мають до кінця 2023 року. Вони будуть йти на озброєння 16-ї механізованої дивізії. HIMARS є лише першим кроком в оснащені армії ракетними системами, які здатні уражати цілі на оперативному рівні. Окрім пускових установок армія отримає балістичні ракети ATACMS.

Замовлення партії HIMARS було ще у 2019 році Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

Міністр оборони підкреслив, що війна в Україні показала, наскільки важливу роль у бойових діях відіграє артилерія. Тому мета уряду — якомога швидше зміцнити польську армію.

Нагадаємо. 19 квітня ЗМІ писали, що у Польщі планується відкрити центр із підготовки операторів РСЗВ HIMARS. Усього вони замовили 500 пускових установок для власних потреб.

28 квітня повідомлялось, що Lockheed Martin отримали контракт на виробництва ракет для HIMARS на 5 млрд доларів.