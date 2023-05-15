Макрон пообіцяв Україні десятки броньованих машин та колісних танків AMX-10RC, – ЗМІ

Париж, окрім постачання броньованих машин та колісних танків AMX-10RC, зосередить увагу на посиленні ППО України, а французькі інструктори навчать кілька батальйонів українських захисників.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його держава передасть Україні колісних танків AMX-10RC та десятки броньованих машин. Про це він повідомив під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським у Парижі, повідомляє BMF TV.

Він також зазначив, що французькі інструктори навчатимуть українських військових. Відповідну підготовку пройдуть кілька батальйонів.

Нова допомога враховує потреби України. Зі слів Макрона, Україна повинна мати можливість захищати себе.

"Готуються нові постачання, щоб врахувати найбільш нагальні та негайні потреби України в будь-який час, – пояснив він.

Наголосив французький лідер й на необхідності посилити українську ППО. Париж також зосереджений на підтримці та підвищення рівня потенціалу протиповітряної оборони України, тому можна очікувати нових ініціатив у цьому напрямку.

Макрон також заявив, що необхідно посилити тиск на Росію через нові санкції, щоб послабити її здатність продовжувати війну. Україна та Франція погодилися з необхідністю посилити колективний тиск на Росію, запровадивши нові санкційні механізми. Він також нагадав, що Євросоюз уже визнав європейську перспективу України та надав їй статус країни-кандидата.

Нагадаємо, наприкінці квітня бійці з новоствореної 37-ї окремої бригади морської піхоти показали, що вже використовують французькі колісні танки AMX-10RC. Кількість іноземної техніки, яка поступили до бригади невідома. Морські піхотинці й надалі проводять постійні тренування з бойової підготовки. Вони цілодобово відпрацьовують навички, які допоможуть їм у боях із російськими окупантами.

Також у Міноборони Франції 16 березня підтвердили постачання колісних танки AMX-10RC. За словами міністра Себастьяна Лекорню, українські екіпажі бронемашин AMX-10 RC готувалися в Сомюрській кавалерійській школі та на території табору Канжуерс. За словами Лекорню, він розглядає можливість подальшого навчання та тренування українців на цих бронемашинах.