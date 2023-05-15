Більш ніж половина українців вважає, що Україна швидше готова до наступу, — опитування (інфографіка)

На думку майже 70% учасників опитування, підтримка західних партнерів у підготовці українського контрнаступу є ключовим чинником. Приблизно стільки ж громадян відповіли, що підтримка є, але недостатня.

Україна швидше готова до наступу, вважає більша частина учасників опитування, кожний шостий — що повністю готова. Про це свідчать результати дослідження, яке провела 13 травня компанія Active Group за допомогою онлайн-анкетування.

Учасникам дослідження поставили три запитання:

Чи готова Україна до контрнаступу? Наскільки важливою є підтримка країн Заходу в підготовці України до контрнаступу? Чи є достатньою військова підтримка, яку країни Заходу надають Україні?

53,5% опитаних соціологами вважають, що Україна скоріше готова до контрнаступу, а ще 16,7% — що готова повністю. Водночас 13,1% вважають, що наша країна скоріше не готова до контрнаступної операції, а 2,2% — повністю не готова. Варто зазначити, що 14,5% респондентів важко відповісти на це питання.

Щодо третього запитання, 68% опитаних заявили, що підтримка західних партнерів у підготовці українського контрнаступу є ключовою, а 28,1% вважають її скоріше важливою. На думку 1,4% респондентів, підтримка союзників у підготовці контрнаступальних дій скоріше не важлива, ще 0,6% назвали її зовсім не важливою. Близько 2% учасників опитування сказали, що важко відповісти на це запитання.

Примітно, що на питання про достатність військової підтримки західних партнерів нашої країни в березні 63,6% респондентів відповіли, що підтримка є, але вона недостатня. У квітні так вважали вже 71%, а в травні — 71,1% учасників опитування. Отже, прихильників такої думки помітно побільшало.

Також за три місяці помітно знизилася кількість людей, які вибрали варіант відповіді, "підтримка недостатня" без уточнення, що вона є. Наприклад, у березні про недостатність підтримки заявили 24,5%, у квітні — 14,9%, у травні — 8,6% респондентів. Водночас збільшилася кількість респондентів, які наголошують на тому, що військова підтримка Заходу нашої країни цілком достатня. У березні так вважали 6,4% опитаних, у квітні — 9,7%, у травні — 14,4%.

Репрезентативна вибірка за статтю, віком і регіоном складається з 600 анкет.

Нагадаємо, 14 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. За її словами, українські військові змогли захопити понад 10 ворожих позицій на південній і північній околицях Бахмута, також зачистили ліс поряд із Іванівським.

Цього ж дня Defense Express 14 травня на основі аналізу пакетів військової допомоги Україні, виділених Заходом, писало, що Збройні сили України готують контрнаступ проти російських окупантів на кількох ділянках.