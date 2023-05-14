Контрнаступів буде кілька: ЗМІ з'ясували, під які завдання Захід масово озброює ЗСУ

Військово-політичне керівництво України вважає, що повна перемога над окупантами можлива після низки успішних атак. Берлін повірив у це та передав найбільший пакет військової допомоги після початку великої війни.

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Збройні сили України готують контрнаступ проти російських окупантів на кількох напрямках. Про це пише військове видання Defenсe Express 14 травня на основі аналізу пакетів військової допомоги Україні, виділених нещодавно Заходом.

"Військово-політичне керівництво України каже, що для остаточного звільнення наших земель може знадобитися не одна, а кілька контрнаступних операцій, для підготовки яких потрібна відповідна номенклатура військової допомоги", — зазначили експерти.

На їхню думку, цей меседж почув Берлін і передав ЗСУ найбільший пакет військової допомоги після початку великої війни з Росією.

Видання звертає увагу, за якою логікою уряд Німеччини сформував пакет озброєнь. У Києві раніше наполегливо говорили, що для захисту піднебіння від повітряних атак росіян потрібно більше західних систем ППО.

"У цей запит цілком потрапляє рішення виділити ще 15 зенітних танків Gepard і чотири батареї IRIS-T SLM на 12 пускових установок із боєзапасом зенітних ракет", — зробили висновок експерти.

А додаткова німецька бронетехніка та автомобілі для логістичного забезпечення, за словами аналітиків, укріплять механізовані підрозділи ЗСУ для наступальних операцій.

За даними німецьких ЗМІ, до пакета допомоги ЗСУ від Берліна увійдуть 20 БМП Marder, 30 танків "Leopard 1", 18 гаубиць, 4 системи IRIS-T-SLM і сотні керованих ракет до них. Вартість озброєнь – 2,7 мільярда євро.

Нагадаємо, що західні аналітики говорили про складнощі успішного контрнаступу ЗСУ, який закінчив повномасштабну війну. Українська армія використає озброєння на суму понад 30 млрд доларів.

Видання The Washington Post після спілкування з високопосадовцями зробило висновок, що контрнаступ може не виправдати надій західних союзників Києва.

Тим часом ВСУ показують успіхи в наступі на Бахмутському напрямку. Спікер Східного угруповання Сергій Череватий 12 травня заявив, що ЗС РФ відкинули на відстань від 250 метрів до 1,5 кілометра залежно від бойових ділянок.