"Усе прострілюється": окупанти на Луганщині втратили тилові позиції

Російські окупанти намагаються сховати техніку і шукають нові позиції через обстріли збоку ЗСУ, які останнім часом почастішали в Луганській області, повідомив очільник Сєверодонецької ВА Роман Власенко.

Обстріли на Луганщині свідчать про те, що у російських окупантів майже не залишилося позицій, які не прострілюються. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" сказав голова військової адміністрації Сєверодонецького району Роман Власенко.

За його словами, в Луганській області тривають артилерійські дуелі, а ЗС РФ намагаються сховати військову техніку по тилах та шукають можливості облаштування нових позицій, оскільки тилові позиції вони втратили.

"На тимчасово окупованих територіях Луганщини відбулися потужні вибухи не тільки на передових позиціях та в місцях дислокації російських військ, але і в тилу. І це свідчить про те, що вже у ворога немає тилових позицій на Луганщині, усе прострілюється. Окупанти пересувають військову техніку по тилах. Ворог у пошуку нових можливостей щодо формування позицій", — сказав Власенко.

Він додав, що російські окупанти зараз не проводять активних наземних операцій і активно використовують артилерію та авіацію для руйнування деокупованих населених пунктів та шляхів сполучення тилів Сил оборони України.

Вибухи в Луганську

Нагадаємо, що 15 травня в окупованому Луганську пролунало кілька вибухів. Окупаційна влада повідомила про те, що метою обстрілу стала територія колишнього авіаційного училища штурманів.

13 травня повідомлялося про вибухи у колишній академії МВС у селищі Ювілейне Артемівського району Луганська, де від 2015 року базувалися російські вояки.