Саміт у Вільнюсі: Україна не отримає від НАТО офіційного запрошення, — WP

Водночас, країни Східної Європи наполягають на конкретних кроках, включаючи зобов'язання щодо термінів вступу України до Альянсу. Стверджується, що лише вступ до НАТО, а не обіцянки, зупинить застосування сили РФ.

Країни НАТО обговорюють наступні кроки для вступу до Альянсу України і намагаються подолати розбіжності щодо того, коли саме Київ має бути повністю закритий трансатлантичним щитом безпеки. Про це повідомляє The Washington Post.

Дискусії йдуть напередодні саміту, на якому американський президент Джо Байден та представники інших країн у Вільнюсі обговорять плани щодо зміцнення захисту від РФ.

За інформацією джерел журналістів, серед групи з 31 країни є консенсус, що, незважаючи на підтримку Києва, НАТО не запропонує Україні формального членства на зустрічі, яка запланована на 11-12 липня.

Водночас, країни Східної Європи наполягають на конкретних кроках, у т.ч. потенційному зобов'язанні щодо термінів вступу України до НАТО, навіть незважаючи на те, що США та деякі західноєвропейські країни виступають за дрібніші кроки, наприклад, формальне оновлення комісії НАТО-Україна.

Посол Наталія Галібаренко, голова місії України в НАТО, вважає, що без рішення про майбутнє членство України в Альянсі цей саміт не буде чимось історичним.

За її словами, незважаючи на всі пов'язані з Україною складнощі, НАТО "має визначити шлях нашого вступу та створити алгоритм подальших дій замість чергових запевнень у "політиці відкритих дверей".

Серед інших, міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський сказав, що його "вішліст" для Вільнюського саміту включає "надання відповідного шляху" для України до НАТО, а перед самітом, за його словами, обговорюється "рівень політичної волі" щодо того, як швидко потрібно діяти.

Країни, які підтримують рішучіші дії, кажуть, що історія показує, що тільки вступ, а не обіцянка вступу може зупинити застосування сили Росією.

Через кілька місяців після того, як на саміті НАТО 2008 року було проголошено, що Україна та Грузія зрештою вступлять до Альянсу, Путін ввів війська до Грузії, а повільні кроки України на шляху до НАТО не зупинили ні анексію Криму у 2014 році, ані повномасштабне вторгнення 2022 року.

Але на відміну від 2008 року зараз вже США та впливові країни Західної Європи надають перевагу більш повільному та обережному підходу.

Представники Сполучених Штатів кажуть, що адміністрація Байдена віддає перевагу тому, щоб продовжувати надавати підтримку Україні на полі бою перед контрнаступом, що очікується.

Політичні контакти між НАТО та Україною можуть бути "дещо спірними, якщо ми не гарантуємо, що зможемо надавати допомогу в галузі безпеки", заявив представник США минулого місяця у Брюсселі.

Нагадаємо, що за даними WP, Україна нібито планувала окупацію російських населених пунктів та вибух нафтопроводу "Дружба".

Також повідомлялося, що у ГУР відповіли на статтю WP про зв'язки з Пригожиним. За словами представника військової розвідки Андрія Юсова, Мін'юст США розслідує "вкидання" американської газети: у публікації йшлося про контакти українських спецслужб із ПВК "Вагнер".