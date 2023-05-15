"Допоможе продовжувати війну": Росія та Іран розширили оборонну співпрацю, — Білий дім

Координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що така взаємодія не тільки допоможе Москві заповнити запаси зброї, а й загрожуватиме сусідам Тегерана.

Росія та Іран значно розширили свою оборонну співпрацю, що допоможе ЗС РФ поповнити запаси зброї. Таку заяву зробив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сьогодні, 15 травня, пише The Guardian.

За його словами, США бачать дедалі більше ознак розширення співпраці Росії та Ірану. Така їхня взаємодія допоможе Москві продовжити війну в Україні, а також загрожуватиме сусідам Ірану.

У рамках такої співпраці Іран надає Росії безпілотники односторонньої дії. Попередньо з початку серпня 2022 року РФ отримала їх понад 400.

У п'ятницю, 12 травня, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв підтримав ідею Ірану створити міжнародний клуб із держав, щодо яких запроваджено санкції.

1 травня Кірбі сказав, що Сполучені Штати надали Україні майже всю військову допомогу, що запитується, для проведення анонсованого контрнаступу.

28 квітня міністр оборони України Олексій Рєзніков повідомив, що Сили оборони готові до анонсованого контрнаступу.