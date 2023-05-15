"Причому він не один": військком Карелії в РФ заявив, що бореться із сатаною (відео)

За словами військового чиновника північного регіону Росії, він тепер особисто контролюватиме бронювання громадян, які мешкають у регіоні, від мобілізації.

У понеділок, 15 травня, військком Карелії Андрій Артем'єв заявив, що бореться із сатаною, але не всі ще це розуміють. Також він пригрозив анулювати бронь від мобілізації, пише місцеве видання Daily Карелія.

"Треба чесно сказати, якщо ми реально подивимося на речі, що ми внутрішньо ще з вами далеко не мобілізовані. Зрозуміло, що наша структура давно мобілізована, але не всі розуміють ступінь тієї важливості, необхідності, частково та небезпеки для нашої держави з тією сатаною, з якою ми зіткнулися. А сатана реальний. Причому він не один", – сказав військком під час виступу на планерці в адміністрації Петрозаводська.

Він додав, що проаналізував документи регіону, пов'язані з бронюванням росіян від мобілізації, і тепер готовий до рішучих дій.

"Колеги, чесне слово, дивуюсь вкрай. Навіть нахабству деяких керівників дивуюся. Коли бронюють двірника, вантажника, прибирача приміщень і так далі, і так далі. Ви що, з глузду з'їхали всі, чи що? Бронювання здійснюється на строк один рік. Посвідчення видається на строк один рік. Я ще жодного разу не вживав такого способу, як анулювати все. Але якщо я далі це бачитиму, я анулюю всі ці речі, одразу кажу", — пригрозив Артем'єв.

Військовий чиновник тепер пообіцяв особисто контролювати бронювання військовозобов'язаних.

Нагадаємо, 15 травня депутат Держдуми Росії генерал-лейтенант Дмитро Соболєв заявив, що російським мобілізованим, які приєднаються до приватної військової компанії "Вагнер" Євгенія Пригожина, загрожуватиме тюремний строк.

11 травня у Міноборони України відреагували на указ Володимира Путіна про призов резервістів. У відомстві натякнули на те, що Росія може відправити резервістів, що призвали, воювати проти українців.