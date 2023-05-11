Два секретні розділи: у Міноборони України відреагували на наказ Путіна про призов резервістів

У відомстві натякнули на те, що Росія може відправити покликаних резервістів воювати проти українців.

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У Міністерстві оборони України відреагували на указ президента РФ Володимира Путіна. У відомстві звернули увагу на 2 пункти "для службового користування". Про це сказано на акаунті міністерства у Twitter.

"Указ російського диктатора про терміновий заклик резервістів на військову підготовку включає два приховані розділи з позначкою "конфіденційно". Збройні сили України та українська земля чудово розуміють, що зазвичай означають такі пункти для росіян", — сказано в повідомленні.

Зазначимо, що в указі Путіна про заклик резервістів, опублікованому на сайті президента РФ, всього 5 пунктів, 2 та 3 з яких "для службового користування".

Указ президента РФ Фото: Скріншот

Як розповів російському виданню НСП експерт бюро військово-політичного аналізу та полковник запасу ЗС РФ Павло Калимков, у секретних пунктах зазначені відомості про масштаби військових зборів. За його словами, може бути так, що росіян призовуть на збори, а потім вручать зброю в руки і відправлять воювати в Україну.

"Не можу стверджувати, але не виключаю, що громадян покличуть на збори, а потім роздадуть зброю і відправлять їх на передову, в окопи", — сказав він.

Нагадаємо, що в Російській Федерації повістки на військові збори громадянам приходитимуть у паперовому вигляді. За його словами, в основному будуть використовуватися звичні "паперові" повістки, однак у деяких регіонах, де це дозволяють технічні можливості, їх дублюватимуть в електронному форматі.

У середу, 10 травня, президент РФ Володимир Путін підписав указ про те, щоб закликати на військові збори громадян, які зараз перебувають у запасі. Мова про чоловіків від 18 до 60 років і жінок від 18 до 55 років, які свого часу служили або проходили відповідну підготовку.