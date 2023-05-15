Якби Україні дали ATACMS, то Чорноморського флоту РФ уже не існувало б, — генерал США

Годжес переконаний, що допомога, яку просить Україна, цілком адекватна, але адміністрація Байдена ще не чітко визначила стратегічний результат і не заявила чітко про бажання української перемоги.

ЗСУ, найімовірніше, використовуватимуть британські далекобійні ракети тільки для звільнення власних територій, а не на міжнародно визнаної території РФ, і в цьому сильно допомогли б ATACMS, які США відмовляються надавати. Таку заяву зробив колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Годжес у коментарі "Голосу Америки" 15 травня.

Він висловив обурення, що ракет ATACMS досі немає на озброєнні України, і навпаки, привітав рішення Британії надати Storm Shadow.

"Якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту (РФ) вже не було б. Адміністрація Байдена ще не чітко визначила стратегічний результат, який ми хочемо, і ми чітко не сказали, що хочемо, щоб Україна перемогла. Ви знаєте, вони говорять речі, ніби ми підтримуватимемо українців стільки, скільки буде потрібно, що, звичайно, порожні слова", — наголосив генерал.

Годжес переконаний, що це через те, що ухвалюються поступові рішення щодо надання зброї, це дає можливість РФ почуватися безпечно в Криму.

Він пояснив, що військова допомога, про яку просить Україна і яку ще не отримала від західних союзників, могла б допомогти досягати успіхів зі звільнення тимчасово окупованих російськими силами територій швидше та з меншими втратами.

Нагадаємо, 12 травня головний редактор Defense Express Олег Катков заявив, що англо-французька малопомітна крилата ракета великої дальності повітряного базування Storm Shadow здатна обходити ППО ворога та має ефективність 97%.

2 травня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Сполучені Штати не передають Україні далекобійні ракети ATACMS, бо у світі їх небагато, а також тому, що в Білому домі побоюються, що ЗСУ можуть завдати удару по території Росії.