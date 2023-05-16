"Виняткова за своєю щільністю": з'явилися нові подробиці нічної атаки на Київ

За словами голови КМВА Сергія Попка, у ніч на 16 травня росіяни запустили у напрямку української столиці максимальну кількість ракет за найкоротший проміжок часу. Падіння уламків зафіксовано одразу у 5 районах Києва.

У ніч на 16 травня Київ зазнав ракетної атаки Збройних сил Російської Федерації. Окупанти одночасно застосували БПЛА, крилаті та балістичні ракети, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За словами чиновника, ЗС РФ, здійснили комплексну атаку, яка стала "винятковою за своєю густиною". Так, росіяни випустили максимальну кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу.

"За попередньою інформацією, переважну більшість ворожих цілей у повітряному просторі Києва було виявлено та знищено! Дані про кількість і тип ракет незабаром повідомлять Повітряні сили", — заявив Попко.

Чиновник також повідомив, що у Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах Києва було виявлено уламки російських повітряних цілей. Найбільше постраждав Солом'янський район, де спалахнуло нежитлове приміщення та були пошкоджені машини.

У КМВА поки що не повідомляють інформацію про постраждалих, зазначаючи, що оперативні дані збираються та уточнюються.

Нагадаємо, що вночі 16 травня в українській столиці пролунала серія вибухів. За словами мера міста Віталія Кличка, попередньо відомо про трьох постраждалих через російську атаку в Солом'янському районі Києва.

Раніше, 8 травня, Віталій Кличко відвідав місця падіння уламків збитих українською ППО іранських БПЛА Shahed. За його словами, 36 дронів рухалися минулої ночі у напрямку столиці. Міський голова зазначив, що це була наймасовіша атака на Київ за час війни.

Ми також писали про те, що після нічної атаки БПЛА 9 травня речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов повідомив про знайдений уламок одного з безпілотників у міжнародному аеропорту "Жуляни".