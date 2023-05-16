"Працюємо у РФ": українські партизани навідалися до військкомату під Нижнім Новгородом (фото)
Учасники військового руху "Атеш" розповіли, що нині для них "особливий інтерес" становлять центральні регіони Росії. Вони натякнули на проведення операцій всередині країни-агресорки.
Члени організації спротиву "Атеш", що презентує себе як "військовий рух українців і кримських татар", навідалися до військового комісаріату в місті Дзержинськ у Нижньогородській області РФ. Про це вони повідомили 15 травня в соцмережах.
"Багато операцій плануютьсяч і ще більше проводяться. На жаль, не про всі ми поки що можемо повідомити, але всьому свій час", — ідеться в пості "Атеш".
Партизани зазначили, що географія їхньої дільності нині "широка як ніколи", та заявили про намір зруйнувати армію країни-агресорки зсередини.
"Ми працюємо не лише на окупованих територіях України, а й у глибині Росії. Центральні регіони Росії становлять особливий інтерес для нас", — підкреслили в "Атеш".
Нагадаємо, 12 травня агенти "Атеш" розповіли, що проникли на ключові фортифікаційні споруди загарбників в окупованому Криму. Партизани заявили, що оцінили рівень організації оборони окупантами й очікують "українського курортного сезону" на півострові.
Раніше, 1 травня, у Центрі національного спротиву попередили, що агенти ФСБ РФ перевдягаються в цивільне та зав’язують провокативні розмови з населенням на тимчасово окупованих територіях для виявлення нелояльних місцевих. У ЦНС закликали бути обережними та не ділитися позицією з малознайомими людьми.