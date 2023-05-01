Агенти ФСБ вдають із себе цивільних для пошуку партизанів в окупованих областях, — ЦНС

За даними Центру національного спротиву, працівники ворожої спецслужби провокують розмови про російську владу й змушують викритих членів підпілля до співпраці.

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Агенти ФСБ на тимчасово окупованих територіях усе частіше з’являються в цивільному одязі для виявлення членів українського підпілля. Про це 1 травня повідомила пресслужба Центру національного спротиву.

Росіяни видають із себе простих мешканців і цікавляться в місцевих, хто скаржиться на владу РФ. У ЦНС розповіли, що нерідко співробітники ФСБ самі провокують розмови з критикою Кремля.

"Так ворог шукає нелояльне населення", — йдеться в повідомленні.

За інформацією центру, викритих за допомогою провокацій українців ФСБ змушує працювати на себе.

"Центр національного спротиву закликає бути обережними та не розповідати своє ставлення до окупаційної влади малознайомим людям", — підкреслила пресслужба.

Нагадаємо, нещодавно в Москві помітили фото керівника ГУР Кирила Буданова. В управлінні вже прокоментували "президентську кампанію" в РФ свого очільника.

1 травня в Білому домі озвучили втрати російських загарбників на Бахмутському напрямі. У США впевнені, що наступ військ РФ на Бахмут провалився.

Також 1 травня ЗС РФ атакували керованими авіабомбами Чернігівську область. У селі Лизунівка загинула дитина, яка перебувала поблизу місця влучання ворожого снаряду. Відомо, що внаслідок обстрілу отримали поранення цивільні.