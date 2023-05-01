"Далі буде": у ГУР прокоментували "президентську кампанію" Буданова в столиці РФ (відео)

За словами представника ГУР Андрія Юсова, велика частина громадян Росії усвідомлює, що країна "внутрішньо окупована", та готова діяти.

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Кремль не може повністю контролювати навіть Москву, де зосередив свої сили. Велика кількість громадян РФ готова боротися з режимом президента Володимира Путіна. Про це заявив у телеефірі журналістам "24 каналу" представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Уся сила режиму Путіна, яку можна тільки уявити, вона в Москві сконцентрована. І навіть там вони не можуть контролювати процес. І не можуть контролювати появу — поки що наразі говоримо про зображення — керівників українських спецслужб", — сказав Юсов.

За його словами, "далі буде", зокрема, за участю громадян Росії. Розвідник підкреслив, що велика кількість етнічних росіян і представників корінних народів усвідомлює внутрішню окупацію країни-агресорки та готова боротися з режимом.

"І вони борються та виявляють свою готовність абсолютно по-різному", — підкреслив представник ГУР.

Коментар Андрія Юсова (про фото Буданова в Москві — з 4:32)

Нагадаємо, напередодні 9 травня в Москві розклеїли листівки з "президентською кампанією" очільника ГУР Кирила Буданова. Також на вулицях помітили фото Буданова з керівником СБУ Василем Малюком, доповнене написом "як справи".

Нещодавно ГУР провело спецоперацію "Троянський верблюд" у Судані. Розвідники вже евакуювали раніше українців із Афганістану у 2021 році, але нещодавню операцію вважають важчою.