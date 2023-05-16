РосЗМІ звинуватили ЗСУ в обстрілі Бєлгородської області фосфорними бомбами (фото, відео)

Пропагандисти заявили, що українські військові нібито випустили заборонені снаряди по селах Старий Хутір і Нижні Мельниці. Біля останнього впало 12 запальних боєприпасів калібром 122 мм.

Села Старий Хутір і Нижні Мельниці Бєлгородського району Росії зазнали обстрілу фосфорними бомбами. Про це у вівторок, 16 травня, повідомляє російське медіа SHOT.

Російське ЗМІ стверджує, що ЗСУ нібито обстріляли Бєлгородську область із РСЗВ "Град".

"Обстрілу зазнали села Старий Хутір (2 км до кордону) та Нижні Мельниці у Валуйському районі (2,5 км до кордону). Біля останнього впало 12 запальних боєприпасів калібром 122 мм", — сказано в повідомленні.

У Росії заявили, що по Нижніх Мельницях стріляли, ймовірно, із села Кам'янка Куп'янського району Харківської області (близько 8 км до кордону). В обох випадках обійшлося без потерпілих.

На момент публікації губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, а також МНС по регіону не коментували те, що сталося.

Нагадаємо, 16 травня також повідомлялося, що російські сили протиповітряної оборони збили безпілотник літакового типу в місті Клинці Брянської області. Російський губернатор Олександр Богомаз стверджує, що БПЛА запустили українські військові.

Раніше, 15 травня, стало відомо, що в результаті краху двох російських вертольотів Мі-8, а також літаків Су-34 та Су-35 у Брянській області загинули 8 льотчиків.