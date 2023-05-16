Україна розраховує отримати 40-50 винищувачів F-16, – Міноборони

За словами радника міністра оборони Юрія Сака, президент Володимир Зеленський наполягатиме, аби питання постачання сучасних бойових літаків обговорили на саміті G7 в Хіросімі та на саміті НАТО у Вільнюсі.

Україна планує отримати від 40 до 50 F-16 в цілому, сформувавши три або чотири ескадрильї для захисту повітряного простору України від російських бомбардувань. Про це повідомив радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак виданню Politico.

Він пояснив, що потреба у сучасних літаках є нагальною. Вона загострилася у березні, коли російські ВПС почали широко використовувати керовані плануючі бомби. Таке озброєння досягає цілей на дальніх дистанціях. Наразі Україна не має "нічого, щоб зупинити" російські літаки, які їх переносять. Для цього потрібні сучасні винищувачі.

"Сьогодні всі говорять про коаліцію винищувачів – це дуже великонадійний знак", – розповів Сак.

Радник Міноборони наголосив на тому, що протиповітряна оборона потребує винищувачів F-16. У цьому разі ППО України буде мати більше можливостей.

Юрій Сак анонсував й рішучі кроки з боку президента Володимира Зеленського щодо цього питання. Керівник української держави бажає аби питання сучасних бойових літаків обговорили на порядку денному саміту G7, який відбудеться у японській Хіросімі, а також на саміті НАТО в Литві в липні. Попри те, що Франція, Велика Британія, Італія і Німеччина не можуть запропонувати F-16, Сак сказав, що "вони мають важливий голос у міжнародній коаліції", а Київ має бажання аби європейські союзники заохочували таких союзників, як США і Туреччина.

Радник міністра оборони пояснив, що український президент отримав "запевнення" від союзників у тому, що вони обговорять це питання найближчими днями. Це відбулося під час його європейського турне.

Нагадаємо, 12 травня у виданні The War Zone розказали, які літаки ЗСУ можуть стати носіями боєприпасів Storm Shadow. Су-27 і бомбардувальник Су-24 є основними кандидатами на роль носіїв.