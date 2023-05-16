"Вагнерівці, як щури у мишоловці": Сирський про ситуацію в Бахмуті (відео)

За словами командувача Сухопутних військ, українські військові пишуть історію, бо попри чисельну перевагу ворога успішно проводять наступальні дії.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські військові почали писати нову історію, бо почали наступ. Про це він заявив під час візиту командирів на передовій.

За словами генерала, останні три дні українські сили йдуть в наступ попри всі ворожі заяви про майже захоплення Бахмута. Тому українські військові пишуть історію.

"Вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. Використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, але ми руйнуємо його плани", — підкреслив український офіцер.

Під час візиту на передній край Сирський разом з командирами частин та підрозділів прийняв необхідні рішення для продовження оборонної операції. Також прораховувалися можливі сценарії розвитку подій. Окрім цього генерал відзначив нагородами бійців. Сирський виокремив військових 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 3 та 5 окремих штурмових бригад, 24 окремої механізованої бригади, 56 окремої мотопіхотних бригади ЗСУ та інші бригади.

Приблизна карта бойових дій довкола Бахмута Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 16 травня у британській розвідці заявили, що бійці ЗСУ змогли стабілізувати фланги Бахмута на свою користь. Можна знову використовувати дорогу 0506 для постачання зʼєднань.

15 травня Сирський заявив, що просування ЗСУ під Бахмутом — це перший успіх українських наступальних дій.