Може опинитись в Ірану: Ізраїль стурбований постачанням французької зброї у Вірменію, – ЗМІ

За даними журналістів, Франція буде постачати летальні зразки зброї, яка може опинитись в руках Кремля, а звідти й у Тегерана. Іран може розробити власне озброєння після аналізу західних систем.

Франція ухвалила рішення почати постачання летального озброєння у Вірменію і це викликає побоювання через те, що зброя може опинитись в РФ чи навіть Ірану. Про це повідомляє російськомовне ізраїльське видання "Известия".

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, Франція скоро відправить 50 бронетранспортерів (цю інформацію розповсюдили у AZfront, з посиланням на джерела в українській розвідці). Від цього є певне занепокоєння в Україні та Ізраїлі, пишуть журналісти. Стверджується, що українські розвідники стежать за ситуацією між Вірменією та Азербайджаном із середини 2022 року.

Зараз є побоювання, що західні зразки озброєння, які отримає Єреван, можуть потрапити в руки РФ. Росія може розробити протидію зброї або ж спробувати створити свою копію. В Ізраїля є такі самі побоювання, бо у постачанні зброї у Вірменію зацікавлений Іран. Тегеран відомий своїми можливостями створювати зброю за зворотнім інжинірингом. Тому як стверджують у виданні, іранські інженери можуть розробити озброєння для подальшого постачання їх бойовикам ХАМАС, Хезболли та Ісламському джихаду.

На думку військового аналітика Рон Бен-Ішая, модернізація західної зброї в Ірані може становити загрозу тому світу, який зараз протидіє іранському режиму. Також журналісти наводять низку прикладів, коли Вірменія допомагала РФ отримувати підсанкційні чіпи та мікросхеми. Також у ЗМІ писали, що Єреван є одним з вузлів постачання іранської зброї для Москви. Ба більше, вірмени, як і росіяни, отримують безпілотники іранського виробництва.

Разом з тим зазначається, що Франція вже не вперше підтримує саме Вірменію. У листопаді 2022 року вони закликали ЄС накласти ембарго на придбання азербайджанської нафти та газу. У відповідь на це 30 міністрів та депутатів Кнессету відправили листа в азербайджанський парламент із подякою за відкриття посольств Ізраїля. Також вони зазначили, що сенат Франції грає на руку Ірану, який зацікавлений у послаблені Азербайджана.

Також ізраїльські політики назвали Баку "ключовим стратегічним партнером" у протистоянні з Іраном.

Нагадаємо, 16 травня президент Франції Макрон заявив, що вони теж постачатимуть Україні далекобійні ракети, як і Великобританія.

11 травня в США заявили про готовність постачання Україні системи "Залізний купол", однак їх потрібно десятки одиниць.