Бійці ЗСУ застосовують зенітку 40-х років проти ЗС РФ поблизу Бахмута (фото)

Зенітний артилерійський комплекс часто встановлюють на повнопривідну вантажівку КрАЗ та використовують проти російської піхоти.

Підрозділи 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу використовують проти російської піхоти зенітно-артилерійський комплекс С-60 поблизу Бахмута. Про це 16 травня повідомляється у пресслужбі військової структури.

Бійці механізованої бригади спільними зусилля з територіальною обороною завдають ударів по окупантах зброєю, яку почали розробляти ще у 40-х роках минулого століття.

"Класика, що не старіє", – йдеться у дописі.

Українські воїни зазначили, що роблять усе можливе для захисту України від окупантів. У вхід йде уся можливе зброя.

Характеристики С-60

Радянський зенітно-артилерійський комплекс, що використовує зенітні гармати АЗП-57 калібру 57 мм (розроблені в середині 1940-х років). Вони широко представлені у різних державах світу. Армія СРСР отримала гармату на озброєння в січні 1950 року під назвою "57-мм зенітна автоматична гармата АЗП-57". Певна кількість С-60 перебувала на озброєнні українських Сил оборони. Зенітний артилерійський комплекс часто встановлюють на повнопривідну вантажівку КрАЗ-6322.

Нагадаємо, 3 квітня ЗСУ показали, як підрозділи протиповітряної оборони використовують ЗСУ-23-4 "Шилка". За словами бійців, радянська "Шилка" непогано себе зарекомендувала в умовах війни. Вони її найчастіше використовують, щоб знищувати повітряні цілі. Українські захисники зазначили, що "Шилка" попри схожість з ЗУ-23-2 є набагато ефективнішою. Наводяться по наземних цілях бійці за допомогою трасувальних боєприпасів та здатна витримувати ураження від легкокаліберної зброї.

Також 5 травня Генштаб ЗСУ показав ЗРК IRIS-T на бойовому чергуванні. Зенітний ракетний комплекс ППО та ПРО середнього радіуса IRIS-T SLM має здатність знищувати практично всі цілі на відстані до 40 км. У відомстві показати фотографії роботи екіпажів відповідної техніки. Кількість, яку передали на озброєння ЗСУ, не оголосили.