За словами російського парламентаря, від мобілізованих росіян регулярно надходять скарги про якість обмундирування, екіпірування та спорядження. У "вагнерівців" натомість таких проблем не виникає.

Депутат Держдуми Росії Василь Власов заявив, що керівництво ПВК "Вагнер" забезпечує своїх бійців якіснішим спорядженням і екіпіруванням порівняно з Міноборони РФ. Про це повідомляють росЗМІ.

Політик повідомив, що його офіс регулярно отримує скарги від росіян, яких мобілізували, а також від їхніх родичів. Вони висловлюють крайнє невдоволення продовольчим постачанням і обмундируванням. Водночас у приймальному пункті набору бійців ПВК "Вагнер" подібні проблеми не виникають, оскільки вони мають усе необхідне для служби екіпірування, включаючи бронежилети.

Парламентарій провів паралель між оборонним відомством і ПВК з державною лікарнею та приватною клінікою. Він зазначив, що платоспроможний пацієнт завжди воліє звернутися до приватної клініки. Це порівняння було використане для підкреслення того, що ПВК "Вагнер" має найкраще постачання й екіпірування завдяки своїм фінансовим можливостям, тоді як в оборонному відомстві можуть виникати проблеми у цьому плані.

Власов висловив невдоволення тим, що Міноборони РФ не купує дрони та зазначив, що затребувані передові моделі, такі як Mavic, виробляються в Китаї. На його думку, саме ці безпілотні апарати є важливим засобом спостереження та координації дій навідників і артилеристів на полі бою.

Нагадаємо, 5 травня в мережі з'явився відеоролик, на якому голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин показав трупи своїх найманців, а також обматюкав міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Василя Герасимова.

Також нагадаємо, 9 травня, політолог Ярослав Макітра заявив, що Пригожин зміг зробити свою успішну інформаційну кампанію для радикальних прихильників війни та має більше шансів, ніж усі російські ліберали та лідер російської опозиції Олексій Навальний.