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ФСБ затримала українку, яка "здавала позиції окупантів": у росЗМІ назвали ім'я (відео)

Фото: Скриншот | В РФ заявили про затримання українки, яка нібито допомагала ЗСУ

Проти дівчини, як повідомили спецслужби РФ, було заведено кримінальну справу за фактом шпигунства. Деякі видання стверджують, що йдеться про кримську татарку Леніє Умерову, яку з грудня утримували у Північній Осетії.

Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала українку за те, що вона нібито передавала дані про позиції ЗС РФ. Про це йдеться у повідомленні Центру громадських зв'язків спецслужби, передають росЗМІ 16 травня.

Росіяни зазначають, що громадянка України, яка була затримана, нібито допомагала українським військовим і повідомляла їм про об'єкти та позиції угруповання військ "Схід".

"Під час проведених оперативно-розшукових заходів розкрито та припинено шпигунську діяльність 25-річної громадянки України. За завданням іноземних спецслужб підозрювана передавала інформацію щодо об'єктів, військової техніки та бойових позицій ЗС РФ", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у неї вилучили технічні засоби, в яких і було знайдено всі дані про діяльність російського угруповання, як пишуть ЗМІ. Це все вона використала проти Росії.

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Зрештою проти дівчини порушили кримінальну справу за фактом шпигунства і вона перебуває під арештом.

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За інформацією "Медіазони", підозрювана російськими спецслужбами дівчина — кримська татарка Леніє Умерова, хоч її обличчя на опублікованому ролику закрито.

Ще 5 травня Лефортівський районний суд Москви відправив жінку до СІЗО у справі про шпигунство, а інших постанов про арешт за цією статтею на сайті немає.

Затримали Леніє Умерову у грудні й майже пів року її утримували силовики у Північній Осетії.

"Вона їхала з Києва до Криму до батька, у якого онкологічне захворювання. Її затримали на КПП "Верхній Ларс" та доставили до відділу поліції у Владикавказі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 квітня повідомлялося, що СБУ затримала колаборантку, яка проходила випробувальний термін за співпрацю з ФСБ. Жінку вже притягали до відповідальності за виправдання збройної агресії РФ у 2022 році, проте з початку нового року вона продовжила свою підривну діяльність проти України.