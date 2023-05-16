ФСБ затримала українку, яка "здавала позиції окупантів": у росЗМІ назвали ім'я (відео)

Проти дівчини, як повідомили спецслужби РФ, було заведено кримінальну справу за фактом шпигунства. Деякі видання стверджують, що йдеться про кримську татарку Леніє Умерову, яку з грудня утримували у Північній Осетії.

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Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала українку за те, що вона нібито передавала дані про позиції ЗС РФ. Про це йдеться у повідомленні Центру громадських зв'язків спецслужби, передають росЗМІ 16 травня.

Росіяни зазначають, що громадянка України, яка була затримана, нібито допомагала українським військовим і повідомляла їм про об'єкти та позиції угруповання військ "Схід".

"Під час проведених оперативно-розшукових заходів розкрито та припинено шпигунську діяльність 25-річної громадянки України. За завданням іноземних спецслужб підозрювана передавала інформацію щодо об'єктів, військової техніки та бойових позицій ЗС РФ", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у неї вилучили технічні засоби, в яких і було знайдено всі дані про діяльність російського угруповання, як пишуть ЗМІ. Це все вона використала проти Росії.

Зрештою проти дівчини порушили кримінальну справу за фактом шпигунства і вона перебуває під арештом.

ФСБ затримала українку через допомогу ЗСУ: що про неї відомо

За інформацією "Медіазони", підозрювана російськими спецслужбами дівчина — кримська татарка Леніє Умерова, хоч її обличчя на опублікованому ролику закрито.

Ще 5 травня Лефортівський районний суд Москви відправив жінку до СІЗО у справі про шпигунство, а інших постанов про арешт за цією статтею на сайті немає.

Затримали Леніє Умерову у грудні й майже пів року її утримували силовики у Північній Осетії.

"Вона їхала з Києва до Криму до батька, у якого онкологічне захворювання. Її затримали на КПП "Верхній Ларс" та доставили до відділу поліції у Владикавказі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 квітня повідомлялося, що СБУ затримала колаборантку, яка проходила випробувальний термін за співпрацю з ФСБ. Жінку вже притягали до відповідальності за виправдання збройної агресії РФ у 2022 році, проте з початку нового року вона продовжила свою підривну діяльність проти України.