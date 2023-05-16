ФСБ задержала украинку, которая "сдавала позиции оккупантов": в росСМИ назвали имя (видео)

Против девушки, как сообщили спецслужбы РФ, было заведено уголовное дело по факту шпионажа. Некоторые издания утверждают, что речь идет про крымскую татарку Ление Умерову, которую с декабря удерживали в Северной Осетии.

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала украинку за то, что она якобы передавала данные о позициях ВС РФ. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей спецслужбы, передают росСМИ 16 мая.

Россияне отмечают, что гражданка Украины, которая была задержана, якобы помогала украинским военным и сообщала им об объектах и позициях группировки войск "Восток".

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ", — говорится в сообщении.

При обыске у нее были изъяты технические средства, в которых и были найдены все данные о деятельности российской группировки, как пишут СМИ. Это все она использовала против России.

В результате против девушки возбудили уголовное дело по факту шпионажа и она находится под арестом.

ФСБ задержала украинку из-за помощи ВСУ: что о ней известно

По информации "Медиазоны", подозреваемой российскими спецслужбами девушка является крымской татаркой Ление Умеровой, хоть ее лицо на опубликованном ролике закрыто.

Еще 5 мая Лефортовкий районный суд Москвы отправил женщину в СИЗО в деле про шпионаж, а других постановлений об аресте по этой статье на сайте нет.

Задержали Лению Умерову в декабре и практически полгода ее удерживали силовики в Северной Осетии.

"Она ехала из Киева в Крым к отцу, у которого онкологическое заболевание. Ее задержали на КПП "Верхний Ларс" и доставили в отдел полиции во Владикавказе", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля сообщалось, что СБУ задержала коллаборантку, проходившую испытательный срок, за сотрудничество с ФСБ. Женщину уже привлекали к ответственности за оправдание вооруженной агрессии РФ в 2022 году, однако с начала нового года она продолжила свою подрывную деятельность против Украины.