Росіяни спостерігають роботу української ППО з вебкамер, — ЗМІ (фото, відео)

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, онлайн-трансляції — не перешкода для українських сил ППО, оскільки вони постійно змінюють місце дислокації.

Попри заборону фільмування військових об'єктів в Україні під час недавніх ракетних обстрілів, низка російських пропагандистських Telegram-каналів повідомляла про те, що спостерігали за роботою українських сил протиповітряної оборони в режимі онлайн. Про це у вівторок, 16 травня, повідомляє інформаційне агентство "УНІАН".

Зокрема видання наводить приклад російського медіа Grey Zone, яке 13 травня повідомляло точні координати розташування української артилерії у місті Хмельницькому. У повідомленні також були зазначені координати будинку, на якому встановлена камера зовнішнього спостереження.

Фото: Скриншот

Крім того, як уже повідомляв Фокус, російське медіа Readovka також публікувало кадри роботи українського розрахунку ППО під час відбиття ракетної атаки на Київ у ніч проти 16 березня. Цікаво, що росіяни тоді заявили, що на кадрах зафіксовано знищення ЗРК Patriot, хоча насправді там працював інший комплекс, який не було знищено, заявили в групі "Інформаційний спротив".

Тут варто також зазначити, що тієї ночі українські сили ППО збили усі 18 ракет, запущених Збройними силами Росії. У тому числі й 6 "Кинджалів".

Фото: УНІАН

При цьому журналісти легко знайшли в пошуковій системі Google трансляції з вебкамер великих міст України, включаючи Київ, Одесу, Харків, Запоріжжя, Кременчук та інші.

Вебкамери не завада для ППО, — Ігнат

16 травня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону повідомив, що українські сили ППО передбачили можливість їх позицій, тому постійно змінюють місце дислокації.

"Хіба ви цьому завадите, за сьогоднішніх технологій? Тут має тільки бути свідомість у людей. Зрештою, ворог і сам може це зняти. Ви думаєте мало російських агентів ходить по території держави нашої? Крім того, ворог відстежує місця пусків за допомогою інших коштів", — сказав представник ВС.

Нагадаємо, 16 травня у пресслужбі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного повідомили, що українські сили протиповітряної оборони збили у небі над Україною 18 ракет, включаючи 6 ракет Х-47М2 "Кинджал". Росіяни атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

Також нагадаємо, у ніч на 16 травня Київ зазнав масованої ракетної атаки ЗС РФ. Окупанти одночасно застосували БПЛА, крилаті та балістичні ракети. У Київській міській військовій адміністрації назвали цю атаку винятковою за своєю щільністю.