Полювання на ППО. Метою нічної атаки РФ на Київ були системи Patriot, — військовий експерт

Росіяни серйозно стурбовані тим, що українську столицю тепер захищають ЗРК Patriot. Намагаючись знищити системи, ЗС РФ здійснили найбільш щільну атаку з використанням цінних аеробалістичних ракет "Кинджал", крилатих "Калібрів" та БПЛА.

Росіяни використали шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", а також крилаті ракети "Калібр" та безпілотники Shahed-136/131, намагаючись знищити зенітні ракетні комплекси Patriot у Києві. Про це Фокусу розповів військовослужбовець Юрій Касьянов.

"Ракет "Кинджал" у Росії не так багато, це дорога зброя, яку вони не використовують постійно", — коментує військовий експерт.

Запуск аж шести таких цінних ракет означає, що окупанти мали цілком конкретну мету під час нічної атаки 16 травня. З одного боку, як вважає Касьянов, президент РФ Володимир Путін досі може мститися за атаку дронів на сенатський палац Кремля 3 травня. Після цього вже була одна атака "Кинджалом" по Києву, коли імовірною ціллю ображеного російського лідера була Верховна Рада, але й тоді Patriot ліквідував аеробалістичну ракету.

"Думаю, що [сьогодні вночі] перед противником стояло завдання спробувати вивести з ладу дефіцитні західні засоби ППО. Для цього росіяни й застосували "Кинджали", — каже експерт.

Після нічної атаки російські пропагандистські пабліки написали, що змогли знищити ЗРК. Однак у групі "Інформаційний спротив" зазначають, що на опублікованому в країні-агресорі відео працює не Patriot, а інша система протиповітряної оборони.

Як зазначає Касьянов, спроби використати велику кількість "Кинджалів" для знищення нашого ППО зрозумілі.

"Будь-яка система протиповітряної оборони може бути прорвана внаслідок застосування великої кількості повітряних цілей. Дійсно, якщо масово запускати "Кинджали" та "Калібри", то в тому ж Patriot в якийсь момент закінчаться ракети для запуску, тобто знадобиться час на перезаряджання. Саме в цей момент і може прилетіти "Кинджал", — пояснює експерт.

При цьому він наголошує, що це розуміють і українські військові, тому ЗРК мають прикривати один одного, щоб жоден комплекс не залишився без захисту.

Про те, що росіяни полюють саме на Patriot у Києві, говорить і військовий експерт, ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Росіяни розуміють, наскільки це потужна та ефективна система. І для того, щоб і надалі безкарно розстрілювати мирне місто, маю на увазі Київ, їм вкрай важливо максимально знівелювати бойові можливості комплексу Patriot", — наголосив він в ефірі Radio NV.

Зміна локації: чи може Patriot змінювати позиції під час атаки?

Під час атаки 16 травня у Києві пролунало дві повітряні тривоги з невеликою перервою. Українські пабліки відреагували на це повідомленнями, що росіяни могли використати фото і відео прильотів, які з'явилися в інтернеті (які деякі користувачі продовжують викладати в мережу, попри всі застереження Генштабу ЗСУ) і скоригувати координати.

Касьянов, зі свого боку, каже, що для уточнення інформації про розміщення цілей противник використовує розвідувальні дрони, які в режимі реального часу можуть відстежувати ситуацію.

"Розвідувальні БПЛА оснащені тепловими сенсорами, тепловізорами, різною апаратурою для того, щоб виявляти такі цілі як Patriot і уточнювати координати", — додає він.

Водночас експерт пояснює, що перерва між атаками може бути пов'язана з іншою причиною — кількість носіїв зброї в Росії не така велика, тим же винищувачам просто потрібен час на те, щоб взяти на борт чергову партію ракет.

За словами Касьянова, ЗРК під час атаки можуть змінювати свої позиції, проте це пов'язано з певними ризиками, оскільки вони не можуть збивати цілі під час пересування.

"Це досить складне менеджерське завдання, якщо говорити цивільною мовою. Для того, щоб організувати таке переміщення, треба врахувати прикриття Patriot на цей проміжок часу, забезпечити скритність руху та зайняти найбільш вигідні позиції з достатнім оглядом", — резюмує експерт.