У Москві спалахнула масштабна пожежа біля заводу "Москвич", — росЗМІ (відео)

За даними росЗМІ, пожежа сталася у промисловій зоні міста. До гасіння пожежі підключили авіацію.

16 травня в Москві сталася чергова пожежа — над містом піднявся стовп диму. За попередніми даними, спалах відбувся на території заводу "Москвич". Про це повідомляють росЗМІ.

За даними російських джерел, пожежа поширилася на площу у розмірі 70 квадратних метрів. В інтернеті з'явилися відео, на яких видно, як величезний стовп диму злітає у повітря.

Осередок пожежі припав на промислову зону міста.

"На вулиці Южнопортова, за попередньою інформацією, горить сміття в одноповерховому ангарі. Площа пожежі близько 70 кв. метрів. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи", — інформують російські джерела.

Згодом стало відомо, що до гасіння пожежі підключили авіацію.

Як повідомили у МНС, пожежа сталася на території приватного підприємства з утилізації вторинної сировини в одноповерховому ангарі у плані 30х60 пресованого паперу.

Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, 13 травня ЗМІ написали про те, що у столиці РФ горить готель "Інтерконтиненталь". Через деякий час надійшла інформація, що пожежу в готелі загасили, а рух вулицею було відновлено. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

А 15 травня стало відомо, що в Москві стався гучний вибух в одному із супермаркетів "Перекресток". Вибух стався у московському "Перекрестке", що на вулиці Адмірала Ушакова в Південному Бутово.