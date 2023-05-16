Якісна робота: "Пегаси" ЗСУ спопелили два російських "Змія Горинича" під Бахмутом (відео)

Українські захисники під час повітряної розвідки виявили розмінувальну техніку росіян та понад тону тротилу та завдали по них ударів дронами.

На Бахмутському напрямку російські окупанти потерпають від атак українських дронів. Завдяки відмінній роботі операторів БпЛА, кількість ворожої техніки тане на очах. Так, днями бійці 59-ї бригади ЗСУ знищили 2 російські установки розмінування УР-83П. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Якісна робота", — підписав відео роботи "Армії дронів" політик.

На опублікованих кадрах видно, як дрони "Пегас" атакують російські установки УР-83П, які називають "Змій Горинич". Після зустрічі з "крилатими кіньми" українських захисників ворожа техніка спалахує яскравим заревом у стовпах пилу.

Також під час "спецоперації" "Пегасів" бійці 59-ї бригади ЗСУ зробили так, щоб разом із "гориничами" в окупантів не стало понад 1300 кг тротилу.

Нагадаємо, що на одній з ділянок фронту російська САУ допомогла ЗСУ і після роботи українських артилеристів "демілітаризувала" свою "колегу", яку окупанти припаркували на відстані в 70 метрів.

Раніше українські артилеристи розтрощили колону російських БМП, які їхали на підкріплення ЗС РФ на Бахмутському напрямку. 4 ворожі БМП на якийсь час зупинилися біля однієї із лісосмуг в районі Кліщіївки. Українські захисники скористалися моментом і вдарили по БМП з артилерії.