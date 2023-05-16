Бої за Мощун та Гостомель: Буданов назвав найважчі моменти великої війни з РФ (відео)

За оцінками голови військової розвідки, точку в планах Москви щодо захоплення України поставила втеча російських військових з Ірпеня. Тепер треба зробити все, щоб розправитися з окупантами у 2023 році.

Бої з російськими окупантами у Мощуні та у Гостомелі Київської області стали головними подіями, які зруйнували плани Москви в Україні. Про це начальник Головного розвідуправління Міноборони України Кирило Буданов сказав 16 травня в інтерв'ю YouTube-каналу "Різні Люди".

"Перший день (великої війни) і бої у Мощуні під Києвом. Це були дві події, які до кінця зруйнували плани Росії. Потім крапку поставили втеча з Ірпеня. Мощун та бої у Гостомелі повністю зруйнували їхні плани", — зазначив він.

Буданов говорить про найважчі моменти протистояння російським окупантам із 28-ї хвилини

Журналіст запитав главу ГУР, як переговори 28 лютого минулого року в Білорусі вплинули на перебіг бойових зіткнень з армією РФ. Буданов коротко відповів, що зараз не час говорити про це.

За словами голови військової розвідки, в Україні з 24 лютого 2022 року було окуповано понад 40% території, а зараз уже менше ніж 30%.

"Прогрес незвичайний, ми повинні зробити все, щоб у 2023 році все закінчити", — сказав Буданов.

Нагадаємо, що 9 квітня міністр оборони України Олексій Резніков розповідав про дію протоколу безпеки на початку повномасштабного вторгнення армії Росії. За його словами, більшість співробітників Міноборони України могла потрапити в полон.

Фокус в окремому матеріалі докладно описував перебіг успішної оборонної операції ЗСУ на півночі України. Першочерговий план Кремля передбачав окупацію всієї України максимум за 10 днів.