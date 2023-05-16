Пошкодили, а не знищили: ракета "Кинджал" могла зачепити ЗРК Patriot, – ЗМІ

За словами високопосадовця, фахівці оцінюють розмір збитків, щоб зрозуміти, чи можна полагодити систему ППО на місці. В Україні є два комплекси Patriot – один дали США, а другий – Німеччина та Нідерланди.

Російські військові могли пошкодити одну із поставлених Україні систем протиповітряної оборони Patriot під час ракетного удару по Києву 16 травня. Про це сказав телеканалу CNN високопосадовець.

Під час нічної атаки ЗС РФ могли пошкодити систему протиповітряної оборони Patriot, але не знищити її, наголосив він.

У США оцінюють розмір збитків, щоб зрозуміти, чи треба повністю згортати систему, чи її відремонтують на місці.

В Україні поки що є дві системи ППО Patriot – одну надали США, а другу – Німеччина разом із Нідерландами. Яку саме пошкодили окупанти, поки що невідомо.

Деякі чиновники в США вважають, що росіяни змогли вловити сигнали від Patriot. Це дозволило їм націлити ракети "Кинджал" на мету.

Ракетна система Patriot оснащена потужним радаром для виявлення цілей, що наближаються, на великій відстані. Випромінювання радара дозволяє противнику виявити батарею Patriot та визначити її місцезнаходження.

"Знищення" батареї Patriot: позиція Міноборони України

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр додала, що нічна ракетна атака ЗС РФ та її наслідки — це "лейтмотив обговорень у проросійських Telegram-каналах".

"Російські ТГ-канали активно поширюють інформацію про знищення батареї Patriot однією ракетою "Кинджал". Також є повідомлення, в яких автори пішли ще далі та написали, що додатково знищено ще й 2 одиниці Iris-T. Такими повідомленнями РФ просуває наратив про військову могутність держави", — наголосила чиновник.

Іншим інформаційним тлом наративу про могутність РФ стало висвітлення ситуації навколо Бахмута та інших міст, де ведуться активні бойові дії.

"Поширення таких наративів має певну мету — приховати той факт, що насправді Росія побоюється українського контрнаступу. Маніпуляції спрямовані на створення міфічного образу непереможності російської наддержави та залякування міжнародної та української спільноти", — сказала Маляр.

Міністерство оборони Росії 16 травня заявило про знищення ЗРК Patriot у Києві ракетами "Кинджал". Повітряні сили ЗСУ спростовували цю інформацію та заявили про знищення 6 ракет Х-47М2 "Кинджал".

Нагадаємо, що під час обстрілу Києва та області вночі 16 травня війська Росії задіяли ударні дрони, крилаті та балістичні ракети. Влада назвала атаку "виключною за своєю щільністю".

У КМВА заявляли про падіння уламків ракет армії РФ в Оболонському, Шевченківському, Солом'янському та Дарницькому районах. А Мер Києва Віталій Кличко розповів, що у Солом'янському районі горіло кілька машин. Вибух пошкодив будинок площею 200 кв. метрів.