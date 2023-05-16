Росія збирається купити в Ірані більш руйнівні дрони-камікадзе, — Білий дім

За словами представника адміністрації президента США Джона Кірбі, Кремль уже отримав від Ірану понад 400 БПЛА Shahed. Щоправда, більшість із них ЗС РФ уже витратили.

Росія збирається закупити у Ірану додаткові дрони-камікадзе Shahed. Щобільше, із серпня Тегеран передав Москві понад 400 таких безпілотників. Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Associated Press.

"Іран також продовжує постачати Росії односторонні атакуючі БПЛА. Із серпня Іран надав Росії понад 400 БПЛА, переважно типу "Шахед", — сказав він.

За його словами, Росія вже витратила більшу частину раніше поставлених дронів-камікадзе під час атак на критично важливу інфраструктуру України.

"Надаючи Росії ці БПЛА, Іран безпосередньо сприяє агресивній війні Росії в Україні", — сказав Кірбі.

Він також зазначив, що Кремль розглядає можливість купівлі у Тегерана більш технологічних безпілотників, які можуть завдати ще більше руйнувань в Україні. Партнерство Росії та Ірану у сфері оборони стає дедалі глибшим.

"Це повномасштабне оборонне партнерство, яке завдає шкоди Україні, регіону Близького Сходу та міжнародній спільноті", — сказав Кірбі.

За словами журналістів, в Білому домі вважають, що залежність Кремля від Ірану, а також Північної Кореї свідчить про відчай.

Кірбі заявив, що Іран став головним "військовим покровителем" Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Проте Тегеран також хоче отримати у РФ своє. За даними Білого дому, Іран прагне закупити у Росії додаткову військову техніку, зокрема ударні гелікоптери, радари та літаки ЯК-130.

"Загалом Іран шукає у Росії військової техніки на мільярди доларів, — сказав Кірбі.

Нагадаємо, що 9 травня спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Іран хоче перекинути виробництво дронів у Білорусь. Тегеран намагається уникнути санкцій з боку інших держав, тому для зброї для ЗС РФ можуть використовуватися треті країни.

Також у Міноборони Ірану заявили, що Тегеран пишається застосуванням свого озброєння в Україні. У Міноборони країни стверджують, що при продажі зброї Тегеран орієнтується не лише на фінансову вигоду, а й на свої релігійні переконання.