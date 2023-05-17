Обстріл Миколаєва: в ОВА показали одну з "воєнних цілей" окупантів (фото)

За словами голови Миколаївської ОВА, 1 із 4 "суперсучасних" російських ракет із нової партії не вибухає, або ж не долітає до цілі.

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім показав наслідки атаки Збройних сил Російської Федерації. Відповідну фотографію чиновник опублікував у своєму Telegram-каналі.

На оприлюдненому фото видно, що внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю супермаркету. У магазині завалилася стеля.

"Я таки викладу одну з воєнних цілей росіян", — прокоментував цей кадр Віталій Кім.

Чиновник також написав, що одна з чотирьох російських "суперсучасних" ракет з нової партії не вибухає або не долітає до цілі.

Обстріл Миколаєва 17 травня: що відомо

Увечері 16 травня у Миколаєві пролунала серія вибухів. За словами мера Олександра Сєнкевича, внаслідок атаки ЗС РФ відразу в кількох точках міста спалахнули пожежі.

"Є пожежі після вибухів. Прошу миколаївців не розповсюджувати фото/відео з місць прильотів чи камер відеоспостереження", — заявив Сенкевич.

Пізніше голова Миколаївської ОВ Віталій Кім уточнив, що спалах торкнувся одного об'єкта на відкритій території. За даними Кіма, через обстріл постраждала одна жінка.

Раніше, 16 травня, ми також писали про те, що ЗС РФ атакувала Київ максимальною кількістю ракет за найкоротший проміжок часу. Загалом українські сили протиповітряної оборони збили у небі над Україною 18 ракет, включаючи 6 ракет Х-47М2 "Кинджал".

Пізніше у Державній службі України з надзвичайних ситуацій показали фото наслідків нічного удару Збройних сил Російської Федерації по Києву 16 травня, на яких видно сильну пожежу.