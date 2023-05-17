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Обстріл Миколаєва: в ОВА показали одну з "воєнних цілей" окупантів (фото)

Фото: Цензор.НЕТ | ЗС РФ атакували Миколаїв

За словами голови Миколаївської ОВА, 1 із 4 "суперсучасних" російських ракет із нової партії не вибухає, або ж не долітає до цілі.

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім показав наслідки атаки Збройних сил Російської Федерації. Відповідну фотографію чиновник опублікував у своєму Telegram-каналі.

На оприлюдненому фото видно, що внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю супермаркету. У магазині завалилася стеля.

"Я таки викладу одну з воєнних цілей росіян", — прокоментував цей кадр Віталій Кім.

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Чиновник також написав, що одна з чотирьох російських "суперсучасних" ракет з нової партії не вибухає або не долітає до цілі.

Обстріл Миколаєва 17 травня: що відомо

Увечері 16 травня у Миколаєві пролунала серія вибухів. За словами мера Олександра Сєнкевича, внаслідок атаки ЗС РФ відразу в кількох точках міста спалахнули пожежі.

"Є пожежі після вибухів. Прошу миколаївців не розповсюджувати фото/відео з місць прильотів чи камер відеоспостереження", — заявив Сенкевич.

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Пізніше голова Миколаївської ОВ Віталій Кім уточнив, що спалах торкнувся одного об'єкта на відкритій території. За даними Кіма, через обстріл постраждала одна жінка.

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Раніше, 16 травня, ми також писали про те, що ЗС РФ атакувала Київ максимальною кількістю ракет за найкоротший проміжок часу. Загалом українські сили протиповітряної оборони збили у небі над Україною 18 ракет, включаючи 6 ракет Х-47М2 "Кинджал".

Пізніше у Державній службі України з надзвичайних ситуацій показали фото наслідків нічного удару Збройних сил Російської Федерації по Києву 16 травня, на яких видно сильну пожежу.