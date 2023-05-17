У РФ планують виробляти міжконтинентальні ракети "Ярс-М" у новому вигляді: що відомо

Планується покращити можливості балістичної ракети, зараз для цього низка російських підприємств модернізують виробничі лінії.

Росія планує почати виробництво нової конфігурації міжконтинентальної ракети "Ярс-М", щоб її було важче перехопити. Про це повідомляє The War Zone.

У РФ планується зробити "Ярс" набагато важчою для виявлення, підвищити її точність і загалом розширити можливості. В минулому Москва вже тестувала нову версію "Ярс", однак тільки зараз вони готові почати серійне виробництво ракет. Зараз на російській території низка підприємств модернізують свої можливості, зокрема "Воткінський завод", "ФНПЦ "Титан Барикади", "ФЦДТ "Союз" та "НПЦАП". Ці підприємства зайняті виробництвом ракет, системою керування та іншими важливими частинами до ракети.

Шасі МЗКТ-79221 залишиться

Торік росЗМІ вперше показали погляд на шину корисного навантаження Р-36М2 ракети "Сатана". Вона має одну з найбільших корисних навантажень. Однак "Ярс" має трохи іншу конфігурацію з кількома головними частинами боєголовок.

Стверджується, що шасі для комплексу не будуть міняти, бо ракета маже залишитись такою ж за вагою. Проте у виданні зазначають, що третій ступінь ракети буде легшою, що може мати вплив на дальність ракети, яка зараз заявляється на рівні 12 тисяч кілометрів. Ракета "Ярс" відома тим, що під час польоту з боєголовки вилітають бойові блоки, кожен з яких, як кажуть у РФ, може вражати свою ціль. У РФ запевняють, що в одній ракеті "Ярс" є цілих 10 суббоєприпасів, однак експерти вважають, що реальний показник нижче від 3 до 6.

Нагадаємо, 29 березня у РФ починались ядерні навчання з "Ярсами", особовим складом та приблизно 300 одиницями техніки.

14 грудня у Калузькій області встановили МБР "Ярс", щоб залякувати Захід.