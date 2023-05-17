8 років за зйомку: СБУ викрила блогерів, які зняли роботу ППО у Києві (відео)

Опубліковані ролики, як зазначили у пресслужбі відомства, могли допомогти супротивникові виявити позиції Сил оборони. Окрему увагу приділили онлайн камерам, які в режимі реального часу знімали роботу ППО — їх заблокували.

Служба безпеки України викрила блогерів, які зняли на відео та опублікували у мережу роботу ППО під час чергового удару по Києву 16 травня. Про це повідомляє пресслужба відомства у середу, 17 травня.

Йдеться відразу про шістьох мешканців Києва, які незаконно поширили інформацію про те, як і де працюють сили ППО під час чергової масованої атаки РФ на столицю.

"У ніч на 16 травня вони провели несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали у соцмережах. За лічені хвилини ці відео "підхопили" численні Телеграм-канали та російські пропагандистські паблiки. Серед них — інтернет-ресурси, підконтрольні спецслужбам країни-агресора", — йдеться у повідомленні.

За допомогою кадрів вони могли допомогти ворогові та розкрити місце розташування та специфіку роботи вітчизняної ППО.

Окремої уваги варта онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. Кіберфахівцям СБУ вдалося їх заблокувати, щоб не допомагати супротивникові. Окремої уваги вартий той факт, що деякі з них перебувають на балансі столичних комерційних структур, як зазначили у відомстві.

"Проте доступ до знятих файлів було відкрито для широкого кола "користувачів", які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі до ютубу. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України", — зазначили в СБУ.

Наразі зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі та тривають комплексні заходи щодо встановлення обставин.

Нагадаємо, 16 травня повідомлялося, що блогерка оприлюднила кадри роботи ППО під час нічної атаки на Київ. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала відео та підписала місце розташування. Мова про Інну Воронову, чий чоловік був засуджений за поширення наркотиків.

Пізніше вона публічно вибачилася за ці кадри, бо нібито не розуміла, що це може комусь пошкодити. Всi відео вона видалила, проте російські медіа встигли зберегти їх.

17 травня секретар РНБО Олексій Данiлов пригрозив українцям, які фіксують роботу ППО. Окремо він зазначив, що громадяни, які знімають дії українських військовослужбовців, демонструють рівень безвідповідальності, що може спричинити вкрай небезпечні ситуації.