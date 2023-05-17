У Києві відкриють усі бомбосховища: мешканці столиці масово подали скарги

Доступ до низки укриттів було закрито під час останньої ракетної атаки армії РФ. Чиновники перевірять умови перебування у захисних спорудах та поговорять з їхніми балансоутримувачами.

У Києві перевірять та відкриють усі бомбосховища, кияни масово подали скарги через закриті укриття після останньої ракетної атаки армії Росії. Про це написав у Telegram голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

Голова КМВА назвав злочином закриття бомбосховищ під час великої війни України з РФ та масованих повітряних ударів.

"Сьогодні на засіданні Ради оборони Києва я як начальник КМВА акцентував особливу увагу на вирішенні питання", — зазначив чиновник.

Військове керівництво одразу поставило завдання Національної поліції Києва, муніципальної охорони та голови районних адміністрацій. Усі бомбосховища у столиці обіцяють перевірити, чи їхні балансоутримувачі мають негайно забезпечити безперешкодний доступ.

"Таких випадків, як закриття укриття в столиці не повинно бути. Це неприпустимо", — підсумував Попко.

Нагадаємо, що в російському Татарстані у квітні для блогерів влаштували тур різними бомбосховищами. Співробітники МНС продемонстрували притулок, стіни якого можуть витримати вибухову хвилю після удару зброєю масового ураження.

Фокус у березні писав про можливе відкриття першого в Україні "розумного" укриття Smart Shelter CLUST Space. Притулок хочуть збудувати у підвалі Центральної бібліотеки Київського політехнічного інституту.