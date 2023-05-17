ЗСУ вперше обстріляли територію Росії з танків, — росЗМІ (фото)

Сили оборони, за словами пропагандистів, нібито випустили понад десяток снарядів в напрямку Старого хутора під Бєлгородом.

Збройні сили України нібито вперше обстріляли територію РФ з танка. Про це зранку 17 травня повідомили у телеграм-каналі Mash.

За даними медіа, українські військові нібито підігнали танк до села Бударки у Чугуївському районі Харківської області та відкрили вогонь по околицях Старого хутора у Бєлгородській області.

Село Бударки та Старий хутір на мапі Фото: скріншот

"Усього випустили 12 снарядів, попередньо калібру 125 мм. Постраждалих та руйнувань немає", — йдеться у пості.

Автори контенту додали, що раніше захисники України не розміщували техніку так близько до кордону з країною-агресоркою через ризик обстрілів протитанковими ракетами.

За даними Google Maps, відстань між вказаними населеними пунктами складає близько 20 кілометрів. Водночас на сайті Міністерства оборони вказана максимальна дальність стрільби танків на озброєнні України, в середньому вона складає від 1 до 10 кілометрів.

Відстань між селом Бударки та Старим хутором Фото: скріншот

Нагадаємо, 17 травня російські телеграм-канали повідомили про падіння безпілотника у районі села Тарутине, що знаходиться за 100 кілометрів від Москви. Місцеві мешканці зазначили, що чули кілька вибухів та бачили, як уламки БПЛА розлетілися трасою.

Також 17 травня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що ЗС РФ обстріляли лікарню у місті Берислав. За його даними, росіяни влучили у реанімаційне відділення медичного закладу. За добу окупанти 79 разів атакували населені пункти регіону, випустивши понад 400 снарядів.