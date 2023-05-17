В Ізраїлі успішно завершили випробування автоматизованої 155-мм САУ (відео)

Німецько-ізраїльська команда з новою розробкою націлюється на європейський ринок. Гармату та шасі надає Rheinmetall, а автоматизацію систем та керування Elbit Systems.

Німецька компанія Rheinmetall та ізраїльська Elbit завершили випробування роботизованої САУ L52. Про це повідомляє Defence Brief.

Демонстрація нової розробки відбулася ще на початку березня 2023 року на полігоні Шівта на півдні Ізраїлю. Для випробувань Rheinmetall внесли зміни в гармату L52 калібру 155 мм, а також у тактичну вантажівку HX 10x10. Шасі має захищену кабіну та електронні компоненти для блоку керування вогнем і комплекту датчиків.

Угоду про спільну розробку самохідної артустановки підписали у 2022 році. Ізраїльско-німецька кооперація має на меті спільну розробку, виробництво та просування автоматизованої САУ на європейський ринок. Elbit розробила повністю роботизовану артилерійську башту. Докладаються зусилля, щоб гармата L52 інтегрували у систему.

Нова САУ має на меті брати участь у німецькій компанії з розширення артилерійських можливостей Бундесверу, а також на британську програму Mobiles Fires Platform. Окрім цього потенційними замовниками є Нідерланди та Угорщина.

У майбутньому гармату L52 планується замінити на L60, яка матиме довший ствол, що має забезпечити дальність стрільби до 83 км.

"Успішна демонстрація автоматизованої гаубиці підкреслює синергію та інноваційні технології команди Rheinmetall-Elbit – команди, яка має унікальні можливості для постачання збройних сил Німеччини та інших країн видатної нової артилерії", — йдеться у спільній заяві двох компаній.

Нагадаємо, 19 квітня ЗМІ писали, що Ізраїль продасть неназваній країні САУ Atmos неназваній країні.

15 листопада в Ізраїлі почали тестувати 155-мм САУ Sigma з високим рівнем автоматизації.