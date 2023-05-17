"Зливала" дані про поранених бійців ЗСУ: СБУ затримала медсестру з Херсона (фото)

Після деокупації Херсона медсестра продовжила працювати у медзакладі і далі співпрацювала з куратором із ФСБ і шпигувала за місцями базування Сил оборони у місті.

У Херсоні СБУ затримала місцеву жительку, яка працювала на ФСБ Росії, передавала дані про бійців ЗСУ та розміщення підрозділів Сил оборони. Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Зазначається, що російську агентку затримали у Херсоні у результаті контрдиверсійних заходів. Нею виявилась медсестра одного з лікувальних закладів міста. Її завербувала ФСБ.

За завданням свого куратора після звільнення Херсона вона залишилась у місті і продовжила працювати у медзакладі. Зловмисниця збирала і пересилала дані про українських захисників, які проходили лікування в лікарні.

Також вона шпигувала за місцями базування Сил оборони у Херсоні та фіксувала наслідки ворожих обстрілів і відправляла з цього приводу відповідні звіти. Вони потрібні були ЗС РФ для коригування повторних ударів по місту.

У поле зору окупантів жінка потрапила через публічну підтримку окупантів в одній із антиукраїнських груп у телеграм.

СБУ провела обшуки за місцем проживання підозрюваної і виявили мобільний телефон із листуванням з куратором ФСБ.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ викрила блогерів, які опублікували у мережі роботу ППО під час ракетної атаки Києва 16 травня. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі та тривають комплексні заходи щодо встановлення обставин.

СБУ підозрює ексміністра Табачника у роботі на ФСБ РФ. Табачнику довірили організацію фейкових референдумів та вивезення зерна до окупованого Криму.