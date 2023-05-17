"Закриє багато можливостей": Подоляк закликав офіційно визнати РФ спонсором тероризму

За словами радника голови ОП, таке рішення різко обмежить можливості Кремля у сфері торгівлі, а також позбавить їхнього впливу, що залишився у світі.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк закликав світову громадськість прискорити визнання Російської Федерації спонсором тероризму. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter 17 травня.

За його словами, вже настав час, щоб остаточно визнати Росію державою, яка спонсорує тероризм. Це спричинить обмеження для Кремля у сфері торгівлі, а також вони втратять решту впливу у світі. Процес має йти швидше, як вважає Михайло Подоляк.

"Статус "де/юре" остаточно закриє для Росії багато важливих можливостей: торгівлю з "нейтральними країнами", участь у глобальних заходах, ініціативність у міжнародних платформах", — йдеться у повідомленні.

Окремо радник глави Офісу президента зазначив, що ще якийсь час тому країни по всьому світу боялися навіть обговорювати цей процес, а зараз до нього йде підготовка повним ходом. Але при цьому потрібно прискорити процедури, щоб не дати можливості РФ продовжувати цю агресію щодо України.

"Єдине, про що шкодуємо, — занадто повільно. Росію потрібно обов'язково і демонстративно вивести в "спеціальний карантин" і різко обмежити можливості поширювати свою отруту", — йдеться у повідомленні під постом.

Нагадаємо, 16 травня Михайло Подоляк назвав масовану атаку РФ у ніч проти 16 травня невдалим посилом для КНР. У такий спосіб вони "привітали" спецпредставника Пекіна, який планує відвідати з миротворчою місією Україну та інші країни Європи.

15 травня радник глави Офісу президента назвав відправну точку закінчення війни РФ проти України. Михайло Подоляк вважає, що діалог із Москвою розпочнеться лише після того, як російські війська покинуть повністю нашу територію, а решта — видимість бажання миру.