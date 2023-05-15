Не потрібен "симулякр мирного врегулювання": у ОП назвали відправну точку закінчення війни

На думку Михайла Подоляка, реальна "коаліція світу" вже має працювати над створенням механізму із залученням винних в агресії РФ до відповіді.

Related video

Для того, щоб між Києвом та Москвою відбувся діалог, Росія має вивести свої війська з усіх окупованих територій України. Про це у понеділок, 15 травня, написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter.

"Відправною точкою будь-якого діалогу з Росією є безумовне виведення російських збройних формувань за межі території України. Решта — це непотрібний симулякр "мирного врегулювання", — пише Подоляк.

За словами Подоляка, реальна коаліція світу має притягнути винних в агресії РФ до відповідальності.

"Зброя та механізм притягнення до юридичної відповідальності винних у злочині агресії — ось над чим сьогодні має працювати реальна коаліція світу", — наголосив він.

Нагадаємо, наприкінці березня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прояснив деякі нюанси щодо Кримського півострова і його звільнення від російської окупації. Він зазначив, що світові лідери визнали територію України у межах 1991 року, і тому усі воєнні операції на півострові вважаються легітимними.

13 травня Подоляк прокоментував ситуацію з російським багатоцільовим винищувачем-бомбардувальником Су-34, який розбився в Брянській області РФ.

"Те, що зараз починається в Росії, це ніщо інше як "контрСВО", і воно надалі тільки наростатиме ", — заявив радник керівника ОП.