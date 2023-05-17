"Не вірити жодному слову": експремʼєрка Трасс виступила проти КНР під час візиту на Тайвань

Політикиня заявляє, що Заходу треба обирати, чи вони будуть якось протидіяти мілітаризму Пекіна, чи будуть його заспокоювати та намагатись співпрацювати.

Під час першого візиту експремʼєрки Великобританії Ліз Трасс на Тайвань з часів Маргарет Тетчер, Трасс закликала не вірити Китаю. Про це пише газета The Times.

На думку колишньої голови британського уряду, Захід не має вірити жодному слову, яке лунає з Китаю. Західний світ має вибрати між тим, щоб заспокоювати Пекін або ж визнати факт китайської загрози через мілітаризацію, що постійно збільшується.

Під час виступу у Тайбеї Трасс заявила, що немає більшого виклику для світу, ніж "глобальне домінування Китаю чи майбутнє свободи та демократії".

"Ми знаємо, що відбувається з навколишнім середовищем або здоров’ям людей в умовах тоталітарного режиму. Режими, які не говорять правду. Ви не можете вірити жодному їхньому слову", — заявила політикиня.

Очікується, що візит Ліз Трасс триватиме 5 днів, під час якого вона зустрінеться з низкою високопоставлених чиновників. У виданні не виключають, що її візит викличе ще більше роздратування у КНР.

Експремʼєрка впевнена, що Китай вже обрав свій шлях, тому для Заходу є тільки вибір, чи будуть вжиті заходи задля запобігання конфлікту, чи всі намагатимуться удавати, що нічого не відбувається.

У китайському державному виданні Global Times вже пишуть, що візит Ліз Трасс на Тайвань матиме вплив на "відносно збалансовану політику" взаємодії кабінету Ріші Сунака з Китаєм. Окрім цього китайські аналітики кажуть, що тайванські політики намагаються маніпулювати громадською думкою задля виборів, а також "перешкоджання мирному воззʼєднанню" з материковим Китаєм.

Нагадаємо, 12 травня Китай відправив військові кораблі в район Японії після заяв щодо Тайваню.

5 травня у розвідці США заявили, що Китай планує силовий сценарій захоплення Тайваню.