Відбиті позиції не втратили, але ворог просувається у місті, — Маляр про ситуацію в Бахмуті
За словами заступниці міністра оборони, ЗСУ роблять на Бахмутському напрямку все від них залежне на межі їхніх можливостей, і навіть більше.
На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Окупантам вдається просуватися у Бахмуті, а Силам оборони навколо міста. Про це повідомила 17 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За її словами, звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних км українська сторона не втратила.
"Рухаємось далі. На окремих ділянках маємо просування. У самому Бахмуті запеклі бої. Ворог дещо просувається", — повідомила вона.
Ганна Маляр наголосила, що командування ЗСУ та бійці роблять в цій ситуації все від них залежне, професійно і на межі можливостей.
Нагадаємо, що 17 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що під Бахмутом ЗСУ змогли просунутися вперед на різних ділянках до 600 метрів. Окупанти втратили 3 танки, 2 БМП, 3 БТРи, 2 артилерійські системи, кілька складів з БК та 1 ЗРК "Стріла-10".
Раніше повідомлялося, що РФ перекидає до Бахмута спеціально підготовлені підрозділи ЗС РФ. Українські війська перебувають приблизно за два кілометри від останніх вулиць Бахмута, а "вагнерівці" мають частковий успіх у місті, проте ЗСУ мають перевагу у хорошому оснащенні приладами та зброєю.