Відбиті позиції не втратили, але ворог просувається у місті, — Маляр про ситуацію в Бахмуті

За словами заступниці міністра оборони, ЗСУ роблять на Бахмутському напрямку все від них залежне на межі їхніх можливостей, і навіть більше.

На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Окупантам вдається просуватися у Бахмуті, а Силам оборони навколо міста. Про це повідомила 17 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних км українська сторона не втратила.

"Рухаємось далі. На окремих ділянках маємо просування. У самому Бахмуті запеклі бої. Ворог дещо просувається", — повідомила вона.

Ганна Маляр наголосила, що командування ЗСУ та бійці роблять в цій ситуації все від них залежне, професійно і на межі можливостей.

Deep State map карта боїв станом на 17 травня 2023 року

Нагадаємо, що 17 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що під Бахмутом ЗСУ змогли просунутися вперед на різних ділянках до 600 метрів. Окупанти втратили 3 танки, 2 БМП, 3 БТРи, 2 артилерійські системи, кілька складів з БК та 1 ЗРК "Стріла-10".

Раніше повідомлялося, що РФ перекидає до Бахмута спеціально підготовлені підрозділи ЗС РФ. Українські війська перебувають приблизно за два кілометри від останніх вулиць Бахмута, а "вагнерівці" мають частковий успіх у місті, проте ЗСУ мають перевагу у хорошому оснащенні приладами та зброєю.