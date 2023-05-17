"Всі на всіх": діти, батьки та педагоги шкіл РФ масово пишуть доноси, — росЗМІ

За даними журналістів, у російських навчальних закладах дедалі частіше пишуть доноси. Усі скарги стосувалися "дискредитації ЗС РФ".

Останнім часом у російських навчальних закладах спостерігається збільшення випадків подання інформації про порушення через доноси, і деяких випадках повідомлення навіть передбачають колективну відповідальність. Про це пишуть росЗМІ.

Останні події свідчать про зростання тенденції до написання доносів у російських школах, як з боку директорів, так і з боку учнів. Ці доноси викликають реакцію правоохоронних органів та можуть мати серйозні наслідки для обвинувачених. Застосування статті "про фейки" щодо педагога в Пензі та винесений вирок ставлять під питання свободу слова та ставлення до прояву іронії чи політичної символіки у навчальних закладах.

Вчительку англійської у місті Корсакові було оштрафовано на 30 тисяч за статтею "про дискредитацію" після того, як один з її учнів записав її антивоєнні висловлювання і передав їх поліції.

Вчителі одночасно пишуть доноси на дітей.

Директор школи "Некрасівка" звернулася до МВС зі скаргою на п'ятикласницю, яка змінила свою аватарку, додавши на неї жовто-блакитні квіти, та запустила опитування у чаті класу на тему світу. В результаті дівчинку викликали в поліцію прямо під час уроків.

Батьки школярів також не залишаються осторонь та пишуть доноси на вчителів. У Курській області було складено протокол про "дискредитацію" армії щодо вчителя суспільствознавства за скаргою десятикласника. Школяр записав небажані висловлювання вчителя на диктофон, передав файл своїм батькам, і вони подали заяву з цього приводу.

Педагоги у відповідь пишуть доноси на батьків школярів. Так, маму п'ятикласниці Варі з Москви звинуватили у "неналежному виконанні обов'язків виховання неповнолітніх" через те, що її дочка не відвідувала "розмови про важливе". До поліції із заявою звернулися завуч із директором.

Нагадаємо також, що Держдума під час нового засідання ухвалила закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних, який передбачає відправку повісток в електронному вигляді.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України 21 березня повідомили, що Росія до лав своєї армії набирає щомісяця 20 тисяч осіб.