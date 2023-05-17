Про членство України в НАТО поки не йдеться, — Воллес

За словами міністра оборони Великобританії, рішення про вступ країни до Північноатлантичного Альянсу ухвалюватимуть усі члени організації після війни.

Питання про вступ України до НАТО вирішуватиметься після завершення війни. Про це в середу, 17 травня, заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час пресконференції зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні.

"Позиція щодо вступу України до НАТО є очевидною — не прямо зараз. В Україні війна", — заявив Воллес.

Голова оборонного відомства Сполученого Королівства зазначив, що рішення про вступ України до Північноатлантичного Альянсу ухвалюватимуть усі члени НАТО після завершення війни. Водночас він наголосив, що Лондон виступає за надання Києву "дорожньої мапи" в цьому питанні.

Також Воллес заявив, що зараз важливо спрямувати спільні зусилля на те, щоб зміцнити обороноздатність України в умовах російської агресії, а також після війни. Міністр додав, що найкращим рішенням для Росії зараз буде зупинити агресію проти України.

"Великобританія та Німеччина посилають сигнал Росії, що агресія неприйнятна, що якщо вона не може виграти цю війну, вона має дати Україні спокій", — підкреслив Воллес.

Вступ України до НАТО й саміт у Вільнюсі

15 травня ЗМІ писали, що серед групи з 31 країни НАТО є консенсус, що попри підтримку Києва, Альянс не запропонує Україні формального членства на саміті у Вільнюсі, який заплановано на 11-12 липня.

Раніше, 12 травня, президент Литви Ґітанас Науседа повідомив, що на саміті НАТО обговорять членство України в Північноатлантичному Альянсі.

У той же день, 12 травня, повідомлялося, що Польща схвалила резолюцію щодо вступу України до НАТО. У документі йдеться, що під час майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати "набагато більше, ніж у попередніх заявах про політику відкритих дверей".

ЗМІ також писали, що 9 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі країни НАТО підтримують ідею про вступ України до Альянсу, питання зараз лише в часі, коли це станеться.