Членство України в НАТО обговорять на літньому саміті у Вільнюсі, — президент Литви

Ґітанас Науседа впевнений, що союзники мають докласти максимум зусиль для подальшої інтеграції Києва. Проте політик попередив, що про повноправний вступ України до НАТО до закінчення війни не йдеться.

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На майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі порушуватиметься питання про членство України в альянсі. Про це повідомив президент Литви Ґітанас Науседа в інтерв'ю іспанській газеті El Pais, яке вийшло у п'ятницю, 12 травня.

"Потрібно зробити кроки, щоб надіслати Києву чіткий сигнал: ми докладемо необхідних зусиль, щоб Україна була якомога ближче до НАТО", — сказав Науседа.

Політик особливо загострив увагу на тому, що обговорення "українського питання" на саміті альянсу у Вільнюсі не означає, що будуть будь-які конкретні рішення про вступ України до НАТО.

Водночас виступаючи перед учасниками Всесвітнього парламентського конгресу "Майбутнє світу", глава Литви сказав про те, що сьогодні критично важливою є рішучість усієї міжнародної спільноти добиватися справедливості для всіх на основі міжнародного права та відповідальності за злочин РФ проти України.

Крім того, Ґітанас Науседа поговорив про ситуацію в Україні на зустрічі з прем'єр-міністром Португалії. Президент Литви зазначив, що зараз важливо домовитися про збільшення видатків на оборону, посилення повітряної та протиповітряної оборони, а також направити сильний сигнал про співпрацю між Україною і НАТО та її членством в архітектурі євроатлантичної безпеки.

Зазначимо, що наприкінці квітня президент Литви вже коментував питання щодо членства України в НАТО. Тоді політик в інтерв'ю La Repubblica говорив про те, що членство України в Північноатлантичному альянсі неможливе до закінчення війни з Росією.

"Це було б надто складно. Ми знаємо про це, і самі українці знають про це. Ми повинні перейти до практичної фази, визначити етапи та формули, як діяти після", — сказав Ґітанас Науседа.

Він також закликав визначити етапи приєднання України до НАТО на саміті альянсу, що відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що Польща схвалила резолюцію щодо вступу України до НАТО. У документі йдеться, що під час майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати "набагато більше, ніж у попередніх заявах про політику відкритих дверей".

Медіа також писали про те, що 9 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі країни НАТО підтримують ідею про вступ України до Альянсу, питання зараз лише у часі, коли це станеться.