Несумісні з життям травми: стало відомо про нових жертв обстрілу Зеленівки (фото)

Раніше повідомлялося лише про п'ятирічну дитину, яку вбило під час обстрілу Херсонщини. Тепер стало відомо, що разом із нею загинули двоє дорослих.

Кількість жертв обстрілу селища Зеленівка російськими військовими зросла. Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора України у середу, 17 травня.

Від отриманих травм померло двоє чоловіків. Вони були поблизу магазину, коли ЗС РФ почали обстрілювати населений пункт. Українці дістали поранення, не сумісні з життям.

Крім дорослих, під час обстрілу на очах у батька було вбито п'ятирічного хлопчика. Ще один чоловік та неповнолітній хлопець отримали травми різного ступеня важкості.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, щоб задокументувати черговий військовий злочин, скоєний військовослужбовцями Росії.

Внаслідок обстрілу ЗС РФ селища Зеленівка на Херсонщині загинули двоє чоловіків і дитина Фото: Офис генпрокурора Внаслідок обстрілу ЗС РФ селища Зеленівка на Херсонщині загинули двоє чоловіків і дитина Фото: Офис генпрокурора

Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що російські окупанти вбили дитину на Херсонщині. Це сталося внаслідок обстрілів у Зеленівці. Батько приніс хлопчика до лікарні на руках.

ЗМІ також писали про те, що 17 травня вранці російські окупанти завдали удару по лікарні у місті Берислав. Поцілили в реанімаційне та центральне відділення. Внаслідок обстрілу постраждала будівля лікарні — вибито вікна, є руйнування стін. Пацієнти та працівники лікарні не постраждали.