Обізвав Путіна: жителя РФ оштрафували за маршрут у застосунку (фото)

На думку суду, пост Олега Князєва можна прирівняти до висловлювання, спрямованого на дискредитацію російських військ, оскільки в ньому міститься негативна оцінка та засудження дій російських військових в Україні.

Велосипедист із Чебоксар Олег Князєв опублікував у спортивному додатку маршрут у вигляді напису "Пут х*йло" з хештегом #НетВойне. Він скористався тим, що додаток Strava дозволяє зберігати маршрути тренувань на карті. За це місцевий суд оштрафував його на 30 тисяч рублів за статтею про дискредитацію.

Суддя Ленінського районного суду міста Чебоксари Надія Залівіна визнала пост у профілі застосунку, на який підписано 63 користувача, адміністративним правопорушенням і винесла вердикт — штраф 30 тисяч рублів.

У судовій ухвалі зазначається, що пост Князєва можна прирівняти до висловлювання, спрямованого на дискредитацію російських військ, оскільки в ньому міститься негативна оцінка та засудження дій російських військових в Україні. На думку судді, це підриває довіру та репутацію ЗС РФ.

Пост у додатку

Водночас напис "Пут х*йло", як і раніше, зберігається на карті застосунку.

Нагадаємо, що двох людей у РФ, які намагалися спалити себе на акції проти війни в Україні, засудили на 8 і 10 років ув'язнення. Слідство вважає, що засуджені принесли на протест коктейлі Молотова для залякування поліцейських і підпалу "блоховозів".

Також повідомлялося, що в РФ є кілька гілок протесту, але Путін їх не боїться. Для України вони деструктивні. Політолог Тарас Чорновіл вважає, що в Росії розвивається протестний рух із футбольних фанатів, націоналістів, анархістів та інших груп людей. Основне їхнє послання — Путін розвалює країну.