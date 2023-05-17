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Випалена земля та руїни: у мережі з'явилися нові супутникові знімки Бахмута (фото)

Фото: Maxar | У Бахмуті не залишилося жодного дерева

За словами американського журналіста Джанлуки Меццофіоре, у місті не залишилося жодного дерева, а вся територія покрита уламками.

Журналіст американського телеканалу CNN Джанлука Меццофіоре показав супутникові знімки Бахмута Донецької області, зроблені компанією Maxar. Фото журналіст опублікував у своєму Twitter-акаунті 17 травня.

Бахмут у травні 2022
Фото: Maxar
Бахмут у травні 2023
Фото: Maxar

Меццофіоре порівняв вигляд Бахмута з космосу, яким він був у травні минулого року з тим, який він зараз.

Бахмут у травні 2022
Фото: Maxar
Бахмут у травні 2023
Фото: Maxar

"Приголомшливі супутникові знімки, зроблені Maxar, показують масштаби руйнувань у деяких районах Бахмута за останній рік. Порівняйте, яким зеленим і пишним було місто в травні минулого року та його нинішній стан", — написав Меццофіоре.

Бахмут у травні 2022
Фото: Maxar
Бахмут у травні 2023
Фото: Maxar

За словами журналіста CNN, у місті не залишилося жодного дерева, а вся територія покрита коричнево-червоними уламками.

Бахмут у травні 2022
Фото: Maxar
Бахмут у травні 2023
Фото: Maxar

Ситуація в Бахмуті — останні новини

17 травня екскомандир полку Нацгвардії "Азов" майор ЗСУ Максим Жорін розповів, що складність планування наступальної операції в Бахмуті полягає в тому, що українським захисникам необхідно виконувати контрнаступальні дії з вибивання російських окупантів із нашої території, володіючи значно меншою кількістю людей, військової техніки, артилерії та авіації.

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Також 17 травня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що на Бахмутському напрямі продовжуються запеклі бої. Окупантам вдається просуватися в Бахмуті, а Силам оборони навколо міста. За її словами, звільнені останніми днями в передмісті майже 20 кв. км українська сторона не втратила.

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Того ж дня, 17 травня, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що під Бахмутом ЗСУ змогли просунутися вперед на різних ділянках до 600 метрів. Окупанти втратили 3 танки, 2 БМП, 3 БТР, 2 артилерійські системи, кілька складів БК і 1 ЗРК "Стріла-10".

Крім того, стало відомо, що Росія перекидає в Бахмут спеціально підготовлені підрозділи своєї регулярної армії, які виявляють високу стійкість і чинять опір ворожим силам на певних ділянках.