У Киргизстані чоловіка засудили до 10 років ув'язнення за участь у війні проти України (фото)

За інформацією ЗМІ, громадянин Киргизстану став бойовиком ЛНР, щоб отримати російський паспорт.

Першотравневий районний суд Бішкека засудив до 10 років позбавлення волі громадянина Киргизстану за участь у війні проти України в складі терористичного угрупування "ЛНР". Про це повідомляє місцева служба "Радіо Свобода" з посиланням на вирок суду.

Зазначається, що 31-річного уродженця Ат-Башинського району визнали винним у найманстві, тобто "участі без дозволу відповідних органів державної влади в збройних конфліктах інших держав із метою отримання матеріальної винагороди".

У червні 2022 року чоловік, перебуваючи в Москві, вирішив вступити до лав терористичного угрупування "ЛНР" для участі у війні проти України.

ІЗ цією метою в липні він прибув у місто Брянка Луганської області й був прийнятий на "військову службу" зі щомісячною оплатою в розмірі 180 тисяч рублів (2240 доларів — ред.).

Фото затриманого, поширене ДКНБ

Видання повідомляє, що після вступу на службу найманець брав участь у розвідувальних операціях, пройшов курси бойової підготовки, а також займався забезпеченням мінометних установок і боєприпасів на передовій лінії фронту.

Після звільнення в листопаді 2022 року він повернувся спочатку в Москву, а потім у Бішкек. За словами бойовика, він пішов на службу для отримання російського громадянства.

Чоловік одержав покарання у вигляді 10 років позбавлення волі у виправній колонії загального режиму. Найманця затримав Державний комітет національної безпеки Киргизстану в січні. Весь цей час він перебуває в СІЗО.

Нагадаємо, 5 квітня Національна поліція України повідомила, що до суду направлено справу стосовно трьох катів "ДНР", які знущалися з людей. Вони імітували розстріли та поховання людей живцем.

У звіті військової розвідки Міноборони Великобританії від 6 січня йдеться, що включення проросійських бойовиків "Л/ДНР" до складу ЗС РФ стане серйозною політичною та фінансовою проблемою для Росії.