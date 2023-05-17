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У Киргизстані чоловіка засудили до 10 років ув'язнення за участь у війні проти України (фото)

Фото: themoscowtimes.com | Громадянин Киргизстану отримав 10 років за те, що став найманцем "ЛНР"

За інформацією ЗМІ, громадянин Киргизстану став бойовиком ЛНР, щоб отримати російський паспорт.

Першотравневий районний суд Бішкека засудив до 10 років позбавлення волі громадянина Киргизстану за участь у війні проти України в складі терористичного угрупування "ЛНР". Про це повідомляє місцева служба "Радіо Свобода" з посиланням на вирок суду.

Зазначається, що 31-річного уродженця Ат-Башинського району визнали винним у найманстві, тобто "участі без дозволу відповідних органів державної влади в збройних конфліктах інших держав із метою отримання матеріальної винагороди".

У червні 2022 року чоловік, перебуваючи в Москві, вирішив вступити до лав терористичного угрупування "ЛНР" для участі у війні проти України.

ІЗ цією метою в липні він прибув у місто Брянка Луганської області й був прийнятий на "військову службу" зі щомісячною оплатою в розмірі 180 тисяч рублів (2240 доларів — ред.).

Фото затриманого, поширене ДКНБ

Видання повідомляє, що після вступу на службу найманець брав участь у розвідувальних операціях, пройшов курси бойової підготовки, а також займався забезпеченням мінометних установок і боєприпасів на передовій лінії фронту.

Після звільнення в листопаді 2022 року він повернувся спочатку в Москву, а потім у Бішкек. За словами бойовика, він пішов на службу для отримання російського громадянства.

Чоловік одержав покарання у вигляді 10 років позбавлення волі у виправній колонії загального режиму. Найманця затримав Державний комітет національної безпеки Киргизстану в січні. Весь цей час він перебуває в СІЗО.

Нагадаємо, 5 квітня Національна поліція України повідомила, що до суду направлено справу стосовно трьох катів "ДНР", які знущалися з людей. Вони імітували розстріли та поховання людей живцем.

У звіті військової розвідки Міноборони Великобританії від 6 січня йдеться, що включення проросійських бойовиків "Л/ДНР" до складу ЗС РФ стане серйозною політичною та фінансовою проблемою для Росії.