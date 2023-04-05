Імітували розстріли та поховання людей живцем: до суду спрямовано справу трьох катів "ДНР"

Встановлено, що під час допитів підозрювані незаконно утримували мирних жителів, застосовували до них тортури, систематично били їх, спричиняючи сильний фізичний біль та страждання.

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До суду спрямовано справу стосовно трьох катів "ДНР", які знущалися над людьми. Вони імітували розстріли та поховання людей живцем. Серед терористів — двоє колишніх працівників правоохоронних органів. Про це повідомляє Національна поліція України.

Цим трьом особам інкримінується державна зрада, участь у діяльності терористичної організації, порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 111; ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

"Із січня по листопад 2016 року, перебуваючи на псевдопосадах та діючи на виконанні завдань ватажків терористичної організації "ДНР", вони жорстоко поводилися з цивільними, затриманими в окупованому Донецьку за проукраїнські погляди", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час допитів підозрювані незаконно утримували мирних жителів, застосовували до них тортури, систематично били їх, спричиняючи сильний фізичний біль і страждання.

Також учасники цих терористичних організацій людям із проукраїнською позицією погрожували вбивством рідних.

"Якщо погрози не допомагали, бойовики імітували розстріл "арештованих" і навіть поховання живцем", — розповіли правоохоронці.

Їм вдалося встановити дві терористичні організації — "МДБ" так званої "ДНР" та "Калінінська виправна колонія №27".

До суду спрямовано справу трьох катів "ДНР" Фото: Національна поліція До суду спрямовано справу трьох катів "ДНР" Фото: Національна поліція До суду спрямовано справу трьох катів "ДНР" Фото: Національна поліція

Нагадаємо, 27 лютого глава української розвідки Буданов заявив, що Росія захопила 90% усіх українських полонених ще на початку вторгнення. У полоні також перебуває велика кількість старост, працівників пошти та різних комунальних служб.

Також 23 грудня минулого року в Україні засудили до 15 років в'язниці депутата нижньої палати федеральних зборів Росії Дениса Майданова. Він підтримав 15 лютого 2022 року ухвалу про звернення до Путіна про визнання "незалежності" "Л/ДНР".